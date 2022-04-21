【營事檔案】菠蘿穀物脆奶昔　早餐之選

韓國近年興起利用一種甜麥仁零食，混合拿鐵咖啡製成特飲，每口喝下去都有酥脆的口感，加上甜甜的零食配搭濃郁香醇的咖啡，就好像朱古力咖啡一樣香甜。改良版後利用早餐穀物片加上菠蘿及番石榴的鮮果香味，配上奶昔的香甜，不但可以當成早餐，當作下午茶都是不錯的選擇。

菠蘿鳳梨大不同

菠蘿及鳳梨都是一種熱帶水果，它們對我們而言就好像是地方譯名的不同罷了，不過它們其實是着著些微的差異。它們同屬鳳梨科，但菠蘿的刺比較深，削皮後要再挑走內刺；而鳳梨被削掉外皮後就可以立刻食用。另外，有些人在進食菠蘿後會覺得舌頭刺刺的，因為菠蘿當中含菠蘿蛋白酶，只要先泡鹽水才食用，就可以解決「刺刺」的問題了。

菠蘿含維他命C與橙相若

菠蘿含有豐富的膳食纖維、維他命B、鉀及礦物質等等，當中每100克菠蘿含47.8毫克維他命C，與每100克中含53.2毫克維他命C的橙相若。維他命C可維持健康免疫系統，抵禦病毒，但切記不能過量，每日可攝取100毫克，即大約200克菠蘿，而最高可攝取2,000毫克。若攝取過多維他命C，可能出現反胃、肚瀉等不良反應。

【菠蘿穀物脆奶昔】

材料：

高纖粟米片 25克

無糖杏仁奶 200竟升

低糖雪糕 125克

可可粉 5克

菠蘿 適量

番石榴 半個

做法：

1.將菠蘿、番石榴切粒後打成果蓉，備用。

2.低糖雪糕、無糖杏仁奶、可可粉及一半高纖粟米片打成奶昔，備用。

3.在杯中依序加入果蓉、奶昔及剩下的高纖粟米片即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。