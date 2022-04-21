姜濤誕︱姜糖搞慈善限定店　買精品都要等籌打卡

4月30日便是男團MIRROR人氣王姜濤的23歲生日，他的官方後援會一眾姜糖每年4月「姜濤月」都會策劃各式各樣生日應援，今年「姜濤誕」粉絲舉辦了名為22+1=Keung To慈善義賣活動，明天（22日）開始分別銅鑼灣和尖沙嘴開設兩個慈善限定店和11個打卡位，善款將捐作與兒童、毛孩和弱勢社群有關的慈善機構。

銅鑼灣的打卡點以姜濤3歌一劇串連，包括《蒙着嘴說愛你》《Master Class》《鏡中鏡》和即將播映的電視劇《季前賽》為主題，設計出6個打卡點，現場所見「小姜姜」和「小濤濤」滿場飛，包括有14米打卡牆、2米高小姜姜、1.4米高天使善心小濤濤和籃神小濤濤等，配合粉絲精心設計的生日主色桃橙色，上面印滿車厘子、心心、蝴蝶、花和生日430字樣，勁可愛。

而義賣的精品包括有手機殻、人形立牌、軟式硅藻土、雨傘、眼罩、漁夫帽、充電器、滑鼠墊和杯等，讓粉絲無論晴天雨天工作或睡覺時，都有姜濤陪伴在身邊，另外亦可以網上訂製個人手機殻，設計自己和姜濤同框的手機殼，不過要進入慈善限定店和打卡點是有限人數，必須輪候派籌。另外，除了生日電車啟動外，今日再有在銅鑼灣商場外牆的大型廣告版祝賀姜誕。