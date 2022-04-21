陳山聰落實演港版《Penthouse》　開心同葉念琛合作

韓國話題劇《Penthouse》播出3季也大受歡迎，無綫早於去年已有意翻拍，總經理曾志偉更欽點「外援」葉念琛任監製，開拍以女性為主導的復仇、鬥爭故事，但參演演員一直未對外公布，至近日終揭開神秘面紗，該劇取名為《我的燦爛》，並將於6月開拍，演員陣容將有五生五旦，除了有三角緋聞情侶陳瀅、陳曉華及方力申外，還有陳山聰、朱晨麗、蔣家旻等參與。

該劇講述會考生唐家寶、唐昕、李靜兒及林小美四位好姊妹，由好友演變成仇人，中間夾雜金錢及男人的故事。山聰接受東網訪問時，承認將參與《我》劇，他說：「其實好多年前本來同導演有合作機會，可惜緣分未到，但大家心入面都想合作，今次佢幫無綫搞個劇，好想搵我參與，所以就促成咗件事，不過角色就不能透露，只可以話係從來冇演過同好玩，我哋已經開咗會，係好新鮮嘅組合，所以好期待開工。」據知山聰與陳瀅於劇中將有大量對手戲。而除了《我》劇，山聰近日忙於為另一套劇集《回歸》、《曙光》拍攝其中一個單元，同舊拍檔唐詩詠合作。

至於有份參與《我》劇的陳曉華，受訪時亦固作神秘：「我唔係太清楚，都係等公司正式公有先再講啦！」