恢復晚市堂食　戲院重開　商場大送逾500萬獎賞吸客

【特約報道】政府今天（4月21日）起放寬社交距離措施，晚市堂食恢復營業至晚上10時，戲院、美容院等多個表列處所亦重開。以東港城、北角匯、上水廣場為首的新地12大商場（東港城、北角匯、上水廣場、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）在4月21日起，推出晚上5時後「GIFT me 5」特別優惠活動，大送逾500萬獎賞，驚喜優惠包括：晚市堂食激賺高達25%回贈、$1消費換領戲票、額外賺取高達5倍積分換取Point Dollar當錢使、泊車賞商場禮券等，期望整體營業額能回復疫情前水平，為商戶帶來人流，提升生意額，重現黃金晚市時段！

「消費券賞上賞」銷售策略得宜 復活節銷情升逾三成 冀5月份更上一層樓升近3成半

全城期待的第一期消費券自4月7日起已經發放，旋即為商場帶來消費動力，加上早前一連四日的復活節假期令市民掀起消費熱潮，新地12商場人流及營業額對比上月分別升逾 25%及30%，成效顯著！明起社交距離放寬，5月份將有兩個公眾假期均在星期一而構成長周末，又有母親節這一傳統商場旺季，再加上商場力谷推廣優惠，在上述三大利好因素帶動下，新地12大商場預料5月上旬人流及營業額對比上月能分別進一步升逾 30%及35%，多個商戶貨如輪轉，人頭湧湧，大批市民繼續以消費券作大額消費，並把握商場優惠入手大型家具、電器及電子產品等，為商戶帶來2022年第一個小陽春。

復活節期間，人流暢旺加上多家商戶推出立減或限時優惠，直接令生意倍升；電子影音方面，如東港城及將軍澳中心有不少市民乘消費券機會大手購入大型電視、冷氣機等，亦有添置平板電腦及多功能煮食設備應付在家工作需要；珠寶首飾方面，北角匯、東港城及上水廣場均錄得10-30萬元之珠寶、鑽石、Rolex手錶等大額交易；上水廣場亦錄得多宗逾萬元購買保健產品之個案，各場人均消費介乎$6000至$20,000不等。食肆方面，各場午市入座率均高達90%-100%，排隊人龍重現。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐表示：「第一輪電子消費券為受疫情影響的市道帶來的商機，加上復活節一連四日假期，市民消費意慾明顯大增。新地12大商場把握良機，乘勢同步推出聯場、商場及商戶三重消費優惠，幫助市民善用消費券賺取着數，帶動商場營業額，成功炒熱消費氣氛！其中聯場『消費券賞上賞』活動，高達100%回贈吸引大批市民到商場作大額消費，亦鼓勵商戶一同推出優惠製造協同效應，4月人流及營業額分別錄得按月25% 及30% 的升幅。為迎接社交距離措施放寬，新地12大商場隨即把推廣費加碼至500 萬，推出多項『GIFT me 5』優惠，加上5月上旬有兩個長周末及母親節等，預料可進一步推動消費氣氛，重現黃金晚市商機。」

戲院重開 即聯手商戶新推【睇戲．消費．4連賞】優惠

北角匯

【睇戲．消費．連環賞】

1.於4月21日起一連4個星期四 (4月21、28日；5月5、12日)，會員可透過The Point手機平台憑1,000積分加HK$1任何消費單據，換領ACX戲院贈券，可自選場次睇好戲。

2.即日起推出低至5,000積分即可免費換領ACX戲院指定電影換票證2張。

3.由4月21日起至12月31日更有票尾回贈：戲迷憑北角匯ACX戲院之即日戲票存根正本，於參與商戶即享免費甜品與護膚品等獨家美食或購物優惠。

4.由4月21日起至12月31日，憑北角匯指定商戶滿HK$100或以上的即日單一機印發票，於ACX戲院購買正價戲票即享9折優惠。

全新【GIFT me 5】堂食優惠

東港城

【Yummy Rewards滋味賞】

推廣期：由4月21日至5月31日

The Point會員於指定餐廳惠顧堂食，並以電子貨幣消費滿指定金額，即送高達HK$100東港城零售電子贈券，下午5時後惠顧堂食更額外加送HK$20一田電子贈券！

北角匯

【GIFT me 5 有禮賞】

推廣期：4月21日至5月15日

The Point會員於下午5時後惠顧指定食肆堂食，並以電子貨幣單一消費滿HK$250，即獲贈HK$40一田超市現金券。

上水廣場

【GIFT me 5滋味賞】

推廣期：4月21日至5月31日

The Point 會員下午5時後於指定餐飲商戶即日以電子貨幣單一消費滿HK$200，即送 HK$50餐飲美食優惠券，有關消費更可額外獲贈3倍積分並換取Point Dollar 當錢使！

將軍澳中心

【GIFT me 5堂食消費賞】：

推廣期：4月21日至5月8日

下午5時後以電子貨幣即日消費HK$500（由最多2組HK$100或以上單據組成，其中1張須為食肆堂食單據），即可獲5倍額外積分（上限為5000分）！

【12/24小時全天候泊車賞】：由即日起至8月31日，The Point會員使用「12/24小時泊車」，出車當日以電子貨幣消費滿指定金額，即日可換領高達$740商場贈券組合！

Mikiki

【美食+購物雙重賞】

推廣期：4月21日至5月20日

The Point會員於Mikiki場內指定餐飲及零售商戶，即日以電子貨幣合共消費滿HK$500 (餐飲及零售商戶發票各一組，每組須滿HK$100)，即可免費獲贈HK$50商場零售電子贈券；即日下午5時後消費更可額外獲贈HK$20一田現金券！

PopWalk

【GIFT me 5 堂食賞】

推廣期：4月21日至5月31日

The Point 會員下午5時後即日單一電子餐飲消費滿HK$200，即可換領HK$50美食優惠券，回贈高達25%；下午5時後即日電子餐飲堂食消費滿HK$300，更可額外獲贈2,500分，可換取HK$10 Point Dollar積分當錢使！

卓爾廣場及錦薈坊

【美食+購物雙重賞】

推廣期：4月21日至5月20日

The Point會員於卓爾廣場及錦薈坊指定餐飲及零售商戶，即日以電子貨幣合共消費滿HK$400 (餐飲及零售商戶發票各一組，每組須滿HK$100)，即可免費獲贈HK$50商場零售電子贈券；即日下午5時後消費更可額外獲贈HK$20商場餐飲電子贈券！

life@KCC

【賞味回贈】

推廣期：4月21日至5月31日

顧客於life@KCC及joy@KCC指定餐廳以電子貨幣消費滿HK$100，即可獲得印花一個，集齊5個印花即可換領HK$50晚市堂食或外賣贈券！

荃錦中心及新領域廣場

【Gift Me 5pm 堂食有禮賞】

推廣期：4月21日至5月15日

The Point會員於下午5時後惠顧指定食肆，堂食以電子貨幣單一消費滿HK$200，即送HK$20指定商戶現金券！

*各優惠名額有限，先到先得。