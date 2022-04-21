蔡明思當媽迎首個母親節　臨盆前拍下珍貴母女照

前Super Girls成員Jessica（蔡明思）啱啱升做人母，囡囡Sersi得十幾日大，下月8日就是母親節，首次以「媽咪」身份慶祝佳節的她，為記錄初為人母的感動與難忘回憶，早前趁臨盆在即，挺住「巨肚」為珠寶首飾拍下「母女」珍貴的靚相。

拍攝當日，Jessica自信擺出多個靚媽甫士，懷孕期間她一直勤力運動，四肢纖幼，面部零水腫，她說：「懷孕後我更加感受到媽媽偉大嘅愛，可以佗住小小思（女兒乳名）一齊影呢輯相，真係別具意義，將來我都會一直守護住囡囡，希望佢健康快樂地成長。」她又謂期待明年收到「小小思」所送的禮物，共度每一個甜蜜溫馨的母親節。

除了Jessica，還有KOL「波仔」黃浚銘的胞姊黃爾汶（Agnes）跟媽媽Cherie「母女檔」上陣演繹，Agnes賣口乖冧道：「多謝媽咪辛辛苦苦湊大我哋三隻百厭精，母親節就送吊墜畀佢做禮物，代表我哋對佢永恒不變嘅愛。」至於坐擁33萬粉絲的中韓KOL Sue Chang（張厚耀），育有4歲大女Jane和兩歲幼女Kaia，雖然已是兩女之母，但心境和外形絕不輸給廿歲少女，就如盛開的康乃馨一樣，年輕又美麗。