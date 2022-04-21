宇佐宮櫻　 至寶之J奶

唔少靠外形搵食嘅女人，都會花錢執吓自己副偈，以提升吸引力，所以對於日本寫真界入面嗰啲「假大胸」女優，小弟非常尊重，但硬係覺得後期加工始終唔及天然無添加來得馨香。好似今年30歲嘅宇佐宮櫻，就畀到大家睇乜嘢係真大胸！

專人驗過

剛才提及日本寫真界有唔少隆胸女優，邊幾位就唔方便踢爆，但可以話畀大家知，鈴木富美奈、山岸楓同埋宇佐宮櫻都有一對冇經過加工嘅巨乳。話時話，喺2020年出道拍寫真嘅宇佐宮櫻，個樣唔化妝都幾平凡吓，但淨係身材都已經成功吸引好多人注意，畢竟佢嗰對雪白嘅J奶真係好大，簡直好似兩個大木瓜掛喺心口，所以之前有人質疑佢加咗料，後來有專人喺佢演出寫真碟時，用手驗證過，發現其質感軟綿綿又有彈性，證實無添加任何異物！

沉迷動漫

由於宇佐宮櫻嘅身材太正，好似來自二次元世界，所以有人封佢對波為「至寶之J奶」！提到二次元世界，櫻妹係標準動漫迷，平時成日睇動漫，喺一次訪問中被問到鍾意邊類型男人時，佢嘅答案正正係來自動漫名作《銀魂》入面嘅男主角坂田銀時。其實櫻妹咁鍾意動漫，小弟覺得佢不妨學吓師姐貓眼巨乳妹青空光，嘗試做動漫評論家，又或者多啲喺寫真演出中扮演唔同動漫角色，相信對提升知名度同關注度大有幫助。當然，如果佢可以同伊織萌一樣，同時做寫真偶像同Cosplayer，咁就更加正！