閨密爭寵戰　床上大亂鬥

前人經驗話畀我哋知，路邊野花不要採，之但係如果偷食對象係女友嘅閨蜜，你又點做？其實閨密之間為咗爭仔而反目嘅情況都幾普遍，所以四仔片廠經常借題發揮，搵嚟樣靚身材正嘅脫星，扮閨密玩爭寵，甚至會上演埋床上大亂鬥呢！

最辣幻想

同一時間成為女友同佢閨密嘅愛人，係咪令你好有幻想呢？由Score製作嘅《Every Man's Fantasy》，就係一套以兩女情挑一男為主題嘅四仔作品，當中分為5個短篇故事，劇情大同小異，都係話男主角周旋於女友同佢個閨密之間，但每段三角關係嘅結局都有啲唔同，有人返去女友身邊，有人轉投閨密懷抱，有啲結局係出乎大家意料。值得一提，影片由號稱四仔界「最辣熟女」嘅Angela White領銜演出，仲有Tera Cox、Angel Wicky、Maggie Green等巨乳辣妹粉墨登場，鏡頭頻頻出現波濤胸湧嘅畫面，簡直係火辣到爆。

床頭打架

正所謂「床頭打架床尾和」，兩夫妻之間嘅分歧都唔係咁難拆解，喺床上肉搏一輪，感受吓對方幾咁愛你，咪乜都搞掂囉。問題係如果兩者之間多咗個閨密插手嘅話，事情就會複雜得多。唔信？睇吓呢套由Web Young推出嘅《Strip Pillow Fight》，你就知道幾大鑊。故事講述男主角嘅女友Gabbie Carter係啦啦隊隊長，而佢嗰兩位閨密分別係學霸同千金小姐，四個人經常一齊出去玩，但某次旅程中，幾個女仔飲大咗，紛紛酒後吐真言，不約而同表示暗戀男主角，更打起枕頭交，結果打出慾火，喺床上嚟一場四人大亂鬥。話時話，Web Young唔算出名，但可以搵到Gabbie Carter、Eliza Ibarra、Emma Hix等人氣脫星演出，真係令人喜出望外。

齊人之福

女友同閨密之間二選一？作為真男人，點解唔可以兩個都揀晒！現實生活中，唔係人人都可以作出咁霸氣嘅決定，而呢套由Crave Media推出嘅《Twisted Threesome Tales #8》，正正可以滿足男士嚮往齊人之福嘅幻想。故事講述兩對情侶一齊旅行，女主角Mandy Muse同Desiree Dulce更加係一對閨密。點知喺旅途上，Desiree嘅男友去咗偷食，Mandy個男友（即係男主角）喺安慰對方時，意外地發生超友誼關係。後來Mandy知道男友搭上閨密，唔止冇嬲，反而戥閨密高興，因為佢覺得男友係個相當可靠嘅人喎。咁有趣嘅劇情，加上情慾場面連場，係咪好吸引呢？