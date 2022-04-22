年出4劇︱陳山聰《金宵2》加持　鋪晒路做視帝

陳山聰加盟邵氏後成為樂易玲愛將，發展一帆風順，無綫亦鋪好「紅地氈」，預計他今年最少有4套主演劇推出，位位女拍檔都是上位花旦，力谷入行近30年的山聰登頂做視帝！

陳山聰主演被網民封為「神劇」的《金宵大廈》，前年幾乎為他帶來視帝獎項，故外間對續集《金宵大廈2》期望甚高，認為他有望稱帝。原本《金宵2》被安排成為去年的台慶劇，但因與內地同步推出，劇集未趕及審批，令他白白錯過攞獎良機，不過無綫今年似乎亦有意為他鋪路稱帝。

分飾3角壓力大

簽約成為邵氏藝人的山聰，「升呢」成為樂易玲愛將，工作與曝光率自然大增，年初無綫先推出他與陳展鵬主演的《鐵拳英雄》，近日再播出《金宵2》，「神劇」續集播映後繼續大受歡迎，「燒腦」劇情引起網民討論，更榮登內地熱播榜，令上半年已有兩劇出街的他人氣大增，加上預計下半年播出他主演的《超能使者》及重頭劇《十八年後的終極告白2.0》，山聰挾4劇之勢問鼎視帝，呼聲極高。

他受訪時表示拍攝《金宵2》1人分飾3角，包括精神病人、Maurice與Joey，被劇本「折磨」得瘦了10磅，壓力相當大，形容是演過最難的劇集：「接到劇本壓力好大，角色係幾複雜，搞到我開工都冇胃口食嘢，瘦咗差唔多10磅，瘦到乾晒，呢套係拍過最高難度嘅劇集。」

有子萬事足的山聰坦言對攞獎隨緣，情願贏得觀眾掌聲，他說：「後生有邊個唔夢想攞獎？但隨住年紀增長，喺呢行經歷，會覺得獎項係錦上添花，最重要係觀眾對你嘅反應，你攞個獎但係觀眾唔認同，同你拍一套劇觀眾覺得你做得好好，呢樣重要過攞唔攞到獎，同埋年尾仲有好長嘅路。」

將與方力申合作

提到無綫鋪好「紅地氈」推出4劇力谷他「登頂」，山聰表示：「冇諗視帝呢樣嘢，真係timing問題，上年我好似匿埋咗咁，就係因為顧住拍劇。其實自己放低咗，當年《金宵》大家講我同馬國明爭，但係我當時冇諗。自己覺得第一係timing，第二係要觀眾接受，我係循序漸進嘅人，想畀觀眾睇到我演戲嘅誠意，到累積到觀眾覺得我有認受性去攞就好。」

忙個不停的山聰早前拍完《隱形戰隊》，近期正拍攝《回歸》、《曙光》的單元，6月將開拍由總經理曾志偉拍板、欽點「外援」葉念琛擔任監製、翻拍話題韓劇《Penthouse》的新劇《我的燦爛》。除了山聰外，《我》劇演員陣容陸續曝光，5生5旦包括鬧三角緋聞的方力申、陳瀅與陳曉華，以及朱晨麗和蔣家旻等參演，山聰說：「好多年前本來同導演有合作機會，可惜緣分未到，大家都好想合作。今次佢幫無綫搞個劇，好想搵我參與，所以就促成咗件事。角色唔能夠透露，只可以話係從來冇演過同好玩，係好新鮮嘅組合。」

化妝：Chloe Yu