【是日通勝】

農曆三月廿二

壬寅年 甲辰月 乙巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：作灶、掃舍、理髮

忌：動土、安床、嫁娶

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：12、33、40、47

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：量入為出是讓財運上升的捷徑，應落實執行。

金牛座：逆境中應作最壞打算，別對成果抱太大期望。

雙子座：投資忌盲目跟風，無視潛在風險會虧本收場。

巨蟹座：以大方自然的態度待人，異性緣將急速上升。

獅子座：愛情運差，喜歡的人沒理你，卻惹上爛桃花。

處女座：自律性強，做事快靚正，讓身邊人刮目相看。

天秤座：頭頭碰着黑，自信心受嚴重打擊，悶悶不樂。

天蠍座：若花點錢能增添生活情趣，就不要斤斤計較。

人馬座：人言可畏，不要讓他人的言論左右你的思想。

山羊座：獨力行事，收效甚微！今天需要找別人幫忙。

水瓶座：感情關係現裂縫，不改變相處方式將有麻煩。

雙魚座：換上休閒服飾有助提升魅力，易受異性關注。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）豬 是非多

鼠：事業上易找到突破點，容易獲上司賞識。

牛：默默耕耘，保持低調，距離成功非常近。

虎：心情煩躁，易胡思亂想，宜向長輩求助。

兔：單身者易有令人羨慕的艷遇，甜在心頭。

龍：社交活躍，多親近樂觀的人，可獲好運。

蛇：桃花滿面，有異性向你示好，脫單有望。

馬：人緣不錯，謀事獲別人支持，事半功倍。

羊：被棘手問題殺個措手不及，勿自亂陣腳。

猴：工作上不乏好構思，有機會獲上司採納。

雞：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

狗：偏財旺，有意外收穫，容易中獎收禮物。

豬：是日沖煞，愛鑽牛角尖，易與人起爭執。

【暢所欲言】（玄學名師黃楚淇）

雪櫃放雜物可影響財運？

雪櫃為保鮮保冷的家用電器，是我們日常生活中必不可少。不少朋友喜歡在雪櫃上面放雜物，殊不知，這樣做會增加雪櫃的「負擔」，而且給家裏的環境帶來不良影響，甚至會令財運受損！

禁忌1.放防塵布

很多人認為在雪櫃上放防塵布，可以不用經常打掃，但就算是防塵布，也需要定期清洗，倒不如勤力少少，多點用抹布清潔灰塵，讓整體環境看起來更加整潔。從風水角度看，將防塵布放在雪櫃上容易讓夫妻之間產生口角，或是容易有第三者出現，影響家庭和睦，財運也會受到牽連。

禁忌2.亂放雜物

不少家庭出於對空間的考慮，喜歡在雪櫃上堆放一些物品或雜物，這樣做不但加速雪櫃的老化程度，還會影響財運。在風水學上，雪櫃代表家中的財庫，雜物太多會形成氣場環境，更有財位不淨的說法，所以保持乾淨整潔，財運會慢慢跟着來。

禁忌3.擺放植物

植物與風水息息相關，對於旺財、轉運有其作用。不少朋友喜歡在家中放幾盆綠植，以淨化空氣或增添生氣，但放在雪櫃上面是非常不好，因為它是會發熱的電器，植物放在上面不可能生長得好，容易出現枯黃情況，間接影響到家中環境的氣場平衡。