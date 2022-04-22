Baby強勢回歸古裝劇　搏盡露肉洗脫「花瓶」之名

Angelababy相隔5年後終有古裝劇播出，劇中的她飾演女間諜，造型驚艷，更有不少「露肉」場口，可謂博到盡。不過她於社交平台的言論被斷章取義為「神助攻」，粉絲即撲出為她平反。

內地女星Angelababy（楊穎）自5年前上映劇集《孤芳不自賞》後，劇迷已很久沒看過她拍攝的古裝劇集，而將於本月27日（周三）於央視播映的《風起隴西》，就由Baby及內地形男陳坤、白宇及聶遠等擔綱演出，劇中Baby飾演角色「柳瑩」，乃一名美女間諜，其造型相當驚艷，妝容有如日本歌姬，一舉手一投足皆風情萬種，刀削般的面龐浮現出一絲邪笑，雖然此劇以男主角戲份為主，不過粉絲都寄望Baby可以搣甩「戲屎」之名，誓要以演技打破「花瓶」框框。

劇中Baby都相當賣力，除了有多場晒事業線的跳舞戲分外，更有一幕大露背演出，看來甚有噱頭。今日（21日）Baby為了谷劇，更於社交平台轉載此劇的官方視頻，她留言：「是0427風起隴西，還是柳瑩助攻風起隴西？」，此言一出，即觸發網民神經，有網民指她自大，指自己是「神助攻」，但亦有網民為她抱不平，指她根本沒有此意思。