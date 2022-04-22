東華三院包玉星學校　創校推崇尊重多元

【特約報道】創校推崇尊重多元 擁抱另類天賦資才

東華三院一直堅持「有教無類」的辦學精神，轄下三所特殊學校，為6至18歲智障學童提供教育服務。當中最新是於去年9月開辦的東華三院包玉星學校，秉承「以愛揚帆，多元啟智」的信念，以愛心為學生揚帆，啟發學生多元潛能，讓他們為夢想啟航，駛向心中的目的地，成為驕傲的舵手。

暫借校舍打造特校夢工場 提前開課滿足學位需求

2021年初，教育局邀請東華三院把原定於2026年開辦的包玉星學校提早開辦，以解特教學生學額不足的問題，並暫用旺角西洋菜南街一所空置校舍作為包玉星學校臨時校址，由於校舍殘舊，幸得到東華三院董事局撥款及包玉星基金支持，經過半年的翻新工程，校舍令人眼前一亮、煥然一新。2021年9月1日學校如期開學，並於2022年3月17日以預錄形式舉行創校揭幕儀式。

播下愛心種子 健康幼苗漸長成

除硬件外，優良的師資更為重要，創校校長譚蘊華女士在特殊教育有廿多年經驗，由她及團隊帶領特教學生「追夢」就最適合不過。譚校長表示：「上天關了一扇門，總會打開一扇窗，多年來帶着特教學生追夢，深深體會到只要有目標，夢想必定成真。我相信團隊定能跟包玉星學校的學生同行築夢。」

雖然新校舍還需時間落成，但學校堅持做好教學，讓學生愛上學習。團隊深信每位特教學生各具潛質，通過「因材施教」、「課程剪裁」及「多元化活動」，以關顧學生的全人發展。此外，學校亦着重培養及建立學生的正面價值觀，透過早會、課程中的滲透、跨學科主題日等活動，培養學生「明辨慎思」的態度。而老師的身教及師生的互動，也讓愛的種子植根於每個學童心中，在幫助追夢的同時，也着意培育學生成為一個「律己善群」的人。

活動多元化 學生盡展才

特教學生因為不同病症或原因影響智力發展、語言表達、情緒控制、社交發展等，但是他們每個都很獨特，擁有另類的才能，例如：有些繪畫交通圖極為細緻，有些操作科技器材遠超同齡，因此學校舉辦不同活動去發掘學生潛能，使他們重建自信。例如：每月安排的主題學習日，題材豐富，貼近學生日常生活及興趣，包括卡通人物日、玩具日、睡衣日等，內容有主題繪本閱讀、學生自製手工等。學校亦主張多感官學習，不只坐在課室聽書，教師會因應教學內容安排學生出外參觀，例如：參觀金魚街、花墟、文化博物館、乘坐天星小輪及電車等，讓學生親身體驗及了解課堂的內容，令學習事半功倍。

學校善用社區資源與其他機構合作為學生帶來不同的學習經驗，例如：藝術筆友、騎馬訓練、帆船體驗等，拓闊學生視野，並提升與人溝通及團隊合作的能力。此外東華三院亦撥款資助學校舉辦多元化的課外活動，包括：聯校運動會及藝術教育展，使學生能發展潛能及盡展所長。學校亦為學生、家長及教職員安排不同的培訓活動及境外考察交流，全面幫助學生發展。

家校一心 為學童成長打下強心針

特殊學生在學習及情緒支援有?特殊的需求，而家長在照顧子女上往往承受一定程度的壓力。有見及此，學校認為建立一個強而有力的家長支援網絡甚為重要。包玉星學校雖然創校只有半年，但已吸引眾多家長參與所舉辦的工作坊，例如「從新從心家長工作坊」、「𠝹水仙迎新春家長工作坊」、「走出黑暗——自閉兒的家長親身分享」等。透過這些家長活動，能幫助家長學習親子技巧、紓緩照顧子女的情緒和壓力，並擴大交流和支援網絡，家校合作，上下一心，讓愛的種子愉快健康地成長。

完善支援服務 新校舍將落成

學校設有專業團隊為學生提供支援服務，包括一名註冊社工、兩名駐校的護士、兩名言語治療師及一名職業治療師，而新校舍將於2026 年落成，提供300 個學額，以及80 個宿位，學生可在舒適及安全的環境下學習。新校舍將會提供多元化及先進的設備，無論啟發學生學習，照顧宿生起居，將能更有效照顧學生所需。

家長心聲

高小班家長(KS2B)郭灝天媽媽

我十分感恩兒子能順利由主流學校轉讀至包玉星學校，以往兒子在主流學校的學習上，不但沒有進步，人也顯得自卑，缺乏自信。現在他已脫胎換骨，專注力和社交溝通能力已有所改善，自信心也加強了，我實在要感謝學校對兒子的悉心栽培。感謝譚校長傳承着有教無類的精神，為特殊需要的小朋友建立一所愉快的校園，用愛心栽培每位孩子，讓他們步向積極的人生。

初中班家長(KS3B)田潤媽媽

女兒進入學校之後，有了非常大的改善，每次接她放學，她總是充滿笑容地和我說學校的事情。老師們鼓勵她通過畫畫建立自信心，也讓她擁有一份熱誠去學習。譚校長和蘇姑娘都對我耐心幫助，給予很多力量和支持。這裏的老師們最難得的是有一顆愛孩子們的心，不僅教授知識，反而更像是生命導師，引導並鼓勱他們，堅持不放棄的精神。謝謝譚校長、所有的老師們、姑娘們，您們辛苦了！

東華三院包玉星學校

臨時校舍地址︰九龍旺角西洋菜南街111號

電話︰2465 8887

傳真︰2465 8777