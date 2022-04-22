傳短訊想燒死前妻　尊尼特普庭上被爆自斷手指

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）控告影星前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗一案昨日（21日）續審，尊尼連續第3日於庭上作供並接受安芭的律師Ben Rottenborn盤問。期間律師在場讀出尊尼向影星友人保羅畢特利（Paul Bettany）咒罵前妻的舊手機短訊。

在2013年傳給保羅的短訊中，尊尼寫道：「我哋去燒死安芭啦！」之後保羅回覆提議應該浸死她。尊尼即回應：「一於先浸死佢再燒佢！！！我會X佢條焦屍去確保佢真係死咗。」之後保羅回覆：「完全係我嘅想法。喺我哋宣布佢係女巫之前，等我哋確定一下。」安芭律師亦公開尊尼於2014年5月傳給保羅的另一短訊，其中尊尼提到自己幾日冇進食只有飲酒、濫藥、喝能量飲品及索K，之後失控爆粗與侮辱自己所愛之人，他反省自己年紀已太老，不可以繼續這樣做。而律師問他保羅是否他的吸毒好友，他回答是。之後他再補充：「呢個係奇怪問題。保羅畢特利係好朋友。的確係。」

除了咒罵前妻之外，律師亦有讀出他於2013年7月寫給英國男歌星友人艾頓莊（Elton John）的電郵。電郵中，他在電郵中指子女深愛他當時的女友安芭，之後他痛罵與他拍拖14年的法國影星前女友Vanessa Paradis為「法國勒索者」和「臭X」，並稱她企圖向子女洗腦。

而前日（20日）尊尼作供時再爆前妻因不滿他再飲酒而發癲向他飛酒樽，結果他被割斷手指頭。不過昨日安芭律師庭上播放一條聲帶，當時尊尼自稱他是自己切斷手指。他在聲帶中說：「我切斷我手指。」而在一封他傳給醫生的電郵中，他亦提到是自己切斷手指。