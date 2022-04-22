散發魅力　隨身香氣襲人！

怡人的香氣不但紓緩壓力，還可以帶來好心情，如果想香氣隨身，不只是噴香水、抹香膏，還可以借助各式小巧的擴香器來持香一整天，今次小記推介一些來自台灣的擴香飾物，款款精緻，各具風格，隨時散發不同魅力。

位於花蓮的「好石在A Good Stone」，雖主打以台灣墨玉造成的產品，但亦有一些以可當成擴香石使用的天然水晶飾物，只要在水晶上正面噴上香水或精油，待香水充分滲透後就可以佩戴，氣味不會太濃烈，但散發時間更長，適合喜歡淡淡香味的用家，一次過滿足擁有水晶及擴香石的雙重心願。如若想更換不同香味的香水或精油，只要用清水、酒精或洗潔精等清洗，待乾後即可再次使用。

至於「井豆」的擴香飾物，分別為琉璃精油香水擴香瓶及擴香陶製品，分別製成項鏈、耳環及別針等，款式非常多樣。最後是是善長製作與花相關的手作的「香沁花園Fragrant Garden Studio」，除了各式的花造型、花藝精品外，亦推出多款擴香飾物，如擴香耳環、擴香項鏈、茉莉花擴香胸針等，糖果色設計，超具少女心。以上品牌都可以在Pinkoi找到，送禮自用兩相宜，夏日已至，滴入不同的精油更兼備驅蚊、抗菌等功效，用途多多。