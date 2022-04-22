金宵2︱郭子豪戀上湯洛雯　褲襠射出金光勁爆笑

無綫劇《金宵大廈2》昨晚（21日）播出單元7《OPPA》下集，上回講述追星族倩儀（湯洛雯飾）帶回家的偶像Kim（郭子豪飾）人形紙板，被穿過大氣層的流星影響並變得有生命後，令倩儀可獨享與偶像朝夕相對的機會。今集紙板Kim意外發現自己原來只是一個印上Kim樣子的紙板人後，變得意志消沉，到處亂走的他最終被記者發現，更因此令真正的Kim找上門問過究竟。真Kim自爆原來是因每天疲於奔命的演藝訓練，加上壓力才令他要以酒精減壓，繼而長期酗酒。而紙板Kim則因倩儀的安慰說話及一個擁抱，令他對對方產生愛意，想抱起她時卻失平衡撲到倩儀身上，還差點咀嘴，此刻原本沒有下體的他，赫然發現褲襠內起了變化，就在他解開褲頭檢查時，鏡頭則以一道金光由褲檔中射出作交代下體「反應」，非常搞笑。到最後，他以自己生命，來換取真Kim能脫離鎂光燈生活重獲自由。

另外，對於有指湯洛雯於此劇的角色原本人選是龔嘉欣，對此監製葉鎮輝表示：「絕對唔係！」

另邊廂，Joey（陳山聰飾）透過靚寶帶領，最終在七樓半找到Ella（李施嬅飾），Joey本想與Ella返回平行時空的另一邊，但卻從Ella口中得知，自己原來失憶前正有一事情未辦妥，Ella更邀約了Joey的徒弟大界（謝東閔飾）前來與他相認，希望大界能協助他完成未完之事情，就在去辦事之際，忽然間大界用槍指嚇Joey，原來事情大有內情。