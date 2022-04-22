《肥美人》準決賽　練美娟加戲咀「紅中」！

ViuTV選美真人騷《肥美人》準決賽昨晚(21日)繼續播出，ERROR的保錡與阿DEE繼續代入不同情景，化身考官，代入不同場景考驗16強參賽者的急才。

當中20號參賽者朱美玲（紅中）就被考到，要與保錡及阿DEE演出｢大嬸的愛｣，重演劇集《大叔的愛》經典一幕浴室戲，紅中與保錡深情對望，加上無厘頭對白，逗得評判哈哈大笑。

之後卻突然殺出一個娟姐（練美娟），再與紅中對戲，更出其不意咀向紅中，奪走紅中螢幕初吻，將氣氛推至高峰。被捐姐突襲的紅中亦把握機會，提出與保錡及阿DEE演出咀戲，兩人連忙躲避。

另外，25號參賽者梁秋萍（包包）就被考到要說服保錡及阿DEE讓她成為ERROR下個MV的女主角，包包即場與阿DEE對舞，被阿DEE讚賞:｢有啲Connect，可以用到｣。另外，《肥美人》16強經過泳裝、問答、考急才的情境題後， 有4位美人被淘汰，包括（12）邢洋陽（洋腸）、（16）林咏茵（肥Yan)、（17）方芷茵(Chanhnez)、（18）招依婷(Vicky)。至於，美人中只有144磅「最弗」的（6）翁芷園（Cherry)則獲得「最上鏡小姐」獎項，順利晉級的12位參賽者將繼續接受挑戰，爭逐后冠。