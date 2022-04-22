《奇異博士2》宣傳之旅展開　「紅女巫」性感現身玩遊戲

漫威（Marvel）超級英雄電影《奇異博士2：失控元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）即將於下月上映，而影片的宣傳活動亦已展開。

導演森雷美（Sam Raimi）和片中兩位主角「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）以及「紅女巫」Elizabeth Olsen昨日（21日）一同現身德國柏林為影片宣傳。其中向來性感的Elizabeth亦穿上低胸衫大騷身材。在活動上兩位主角與主持大玩遊戲，其中他們要在一個箱內憑雙手感覺猜測箱內放置是那個角色的公仔。

至於7月上映的另一漫威大作《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor:Love and Thunder）的首個預告片日前於網上推出，公開首24小時點擊率已高達2.09億次，成為史上首日最高點擊預告片第4位，前3位同是漫威電影，其中去年票房熱爆全球的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home）的預告片去年8月推出後首24小時點擊率達3.555億次成為No.1。此外，《雷神4》的「女雷神」妮妲莉寶文（Natalie Portman）版海報昨日公開。海報中她以片中造型山頂上高舉「雷神鎚」。