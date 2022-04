《奇異博士2》宣傳之旅展開　「紅女巫」性感現身玩遊戲

漫威(Marvel)超級英雄電影《奇異博士2:失控元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)即將於下月上映,而影片的宣傳活動亦已展開。

導演森雷美(Sam Raimi)和片中兩位主角「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)以及「紅女巫」Elizabeth Olsen昨日(21日)一同現身德國柏林為影片宣傳。其中向來性感的Elizabeth亦穿上低胸衫大騷身材。在活動上兩位主角與主持大玩遊戲,其中他們要在一個箱內憑雙手感覺猜測箱內放置是那個角色的公仔。

至於7月上映的另一漫威大作《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor:Love and Thunder)的首個預告片日前於網上推出,公開首24小時點擊率已高達2.09億次,成為史上首日最高點擊預告片第4位,前3位同是漫威電影,其中去年票房熱爆全球的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)的預告片去年8月推出後首24小時點擊率達3.555億次成為No.1。此外,《雷神4》的「女雷神」妮妲莉寶文(Natalie Portman)版海報昨日公開。海報中她以片中造型山頂上高舉「雷神鎚」。