迪麗熱巴新劇吸80個廣告　評分5.8惹質疑

內地女星迪麗熱巴昨日（21日）為其代言的洗髮水進行直播活動造勢，以白色大露背長裙上陣的她，心情甚佳，更隨主持指示下大玩「五連拍」，分別做出甜美及自信等表情及甫士，而其工作室更發布索照，相中見她在床上床下大擺甫士，而衫身腰間的縷空設計，更見她瘦到見骨，一掃「胖迪」污名！

然而近日迪麗熱巴和男星任嘉倫合演內地劇《馭鮫記之與君初相識‧恰似故人歸》掀起煲劇潮，劇集自上月中開播以來，無論話題及播放量都是焦點，昨日內地消息指該劇成為播放平台優酷三年來播放指數最高的劇集，並是首部熱度達1萬的劇集，當中連續6天的熱度是1萬，有4天的熱度是達9999，最厲害的是有大量廣告商陸續加入，由開播時只有幾個，到本月初升至52個，直至昨日更達80個！

雖然劇集氣勢如虹，不過有網友發現其中一個平台豆瓣的評分只有5.8分，跟開播時的評分8.9相距甚遠，令網友紛紛質疑，認為這評分太低太離譜：「這麼低的評分我屬實不理解，這個分倒個頭我才覺合理」、「真正看劇的人是不會打低分的，低分都是那些甚麼也不知道就張口就來的人」，「#恰似故人歸開分5.8」成為熱搜，閱讀及討論量超過1.2億！