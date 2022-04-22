韓國新任「國民男友」　金旻奎增肌秘訣

韓劇《社內相親》雖已播映完畢，但大家都久久不能忘記劇中露出壯實肌肉線條的男二「金旻奎」，他憑着健美身形和成熟魅力成功晉升為韓國「國民男友」。男神的無辜狗狗形大眼與深邃酒窩，搭配183cm身高與强壯身形，形成强烈反差感！不過肌肉不是天生的，金旻奎透露拍戲前就曾嚴格控制飲食，加上經常健身才有這種充滿男性魅力的爆肌身形，同樣想增肌的你不妨學吓喇！

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[ST]引體上升鍛煉背肌

從金旻奎所屬公司早前釋出的幕後花絮，可見點擊率最高的是男神劇中健身的畫面。也難怪大家會着迷，事關片段中的他只用了短短時間，便輕鬆做到15下引體上升，强壯臂彎加上天使面孔簡直讓人不自覺邊看邊微笑！影片中，金旻奎引體上升的動作非常標準，首先雙手緊握單槓，握距超過肩部，下半身保持垂直。然後雙手與背部肌肉發力將身體拉向上，令下巴超過單杠。最後放鬆背部肌肉，身體下降至原始位置。不論男女只要跟着練，久而久之就會操到手臂肌肉和背闊肌，甚至改善駝背等不良姿勢。

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[ST]牛肉、雞肉作增肌主食

劇集的映後訪談中，金旻奎透露自己爲了擺脫「年下男」的形象，讓自己看起來更Man更性感而增重增肌，靠食療和肌肉運動成功由原本60kg增重到75kg，將體脂調整為7%~8%。男神分享一日餐單是6餐牛肉或者摄取1kg的雞胸肉，期間絕對要戒口，對零食Say No。牛肉與雞肉都屬於營養豐富的高蛋白物質，而且熱量和脂肪含量低，飽腹感強，利於增肌減脂。

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[ST]日常去健身室舉重

從金旻奎的社交帳號可見他超愛上健身室，有時還不忘發幾張健身房打卡相片。相片中不但結實粗壯的手臂肌肉吸睛，連舉重器材啞鈴也成為大眾焦點。大家都知健身需要配合使用不同器材，而啞鈴正好用作重點鍛煉肩膀、背部和手臂等部位肌肉。今次分享金旻奎做過的一套初階啞鈴訓練－「前彎划船」，步驟是先放鬆膝蓋並雙腳站立，然後臀部向上提，胸口向下彎曲。同時間雙手各拿一個啞鈴向內划，將啞鈴拉向胸部再放下。不過要提醒大家，初學者最好在健身教練的指示下訓練，以免訓練不當傷到自己。

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