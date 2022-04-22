楊冪自爆愛踎街隊啤　睇人鬧交食花生

內地女星楊冪和小生許凱合演的新劇《愛的二八定律》，之前一直有傳會在本月播放，而楊冪更發揮「勞模」本色狂造勢宣傳，昨日（21日）有傳《愛》劇已定檔於五月，並刻意選在寓意「我愛你」的「5‧20」這天正式播放。昨晚楊冪為其代言的衣物柔順劑品牌進行半小時網上直播，以吊帶低胸裙上陣的她，分享簡約美妝貼士外，更呼籲女生們要買多點靚衫，更要用香噴噴的洗衣劑洗滌：「每天香香的出門，到哪都是派對現場。」網民笑言她轉數快，為配合品牌即時想出金句。

曾言以前會因為休息一天感焦慮的楊冪，日前接受訪問時，說現在十分享受不用開工的日子，更自爆喜歡隊啤「食花生」的癖好：「不工作的時候，我就遛彎兒，買瓶啤酒蹲大街看情侶吵架，吵多久能看多久。」原來她喜歡四處閒逛，觀察別人的生活，她說：「我覺得吵架本身，就是情侶之間的一個特有趣的、必須要發生的事情。我們日常裏的吵架，就是在掰扯一些別人覺得特別沒有意義、特無聊的事情，偏偏這時候這兩個人還特別認真，這種反差本身就挺耐人尋味。」她說每次閒逛時冇被人認出：「可能我偽裝得太好，大家都認不出來，還有男生跟我搭訕要微信，我拚命搖頭沒出聲。」