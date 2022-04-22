晚市堂食　必嘗久圍了的日菜

熱熾期待的晚市終於回歸，各大食肆亦已磨拳擦掌推出新菜式，大家亦計劃報復式消費。首先為大家推介的是很多人喜愛的日本菜，無論是廚師發辦、燒肉又或是過江龍名店，都趁轉季於晚市推出全新餐單或嘗味菜單，讓大家味蕾遊日。

四月櫻花

踏入4月，日本櫻花最為盛花，很多日本菜都以此為題。中環日本旬料理店長本，4月以櫻花主題菜單「卯月の献立」主題，菜式選用帆立貝、春菊、椎茸、鯛白花等打造美食，當中少不了有櫻花入饌，餐廳亦特別從日本運來的櫻花作裝飾，讓客人在香港也能感受日櫻之美。5月則有「皐月の献立」，大家不妨拭目以待。

粉紅咖喱

除了高級日菜，也有親民餐廳以櫻花作主題。尖沙咀過江龍蛋包飯專門店グリル滿天星由現時至5月31日推出櫻の春櫻花主題美食，當中最引人注目肯定是限量的粉紅咖喱蛋包飯，咖喱汁以紅菜頭、白咖喱、紅咖喱和椰奶等製作，辛香搶眼，表面加入鹽漬櫻花點綴。粉紅卡邦尼彈牙富蛋香，另外還有櫻花梳乎厘班戟、櫻花芭菲，特飲有櫻花樹下和用櫻花糖水打造的浪漫回憶，粉紅控不能錯過。

高級廚師發辦

近2年，香港新開的日式料理店，大多以廚師發辦為主。尖沙咀江戶前風格廚師發辦鮨 央泰特別推出新的25道晚餐「央泰」，菜單選用時令食材製作，包括有先付及刺身10點、燒物、手握壽司、卷物、玉子燒、椀物及時令水果，讓客人充分感受到日菜精粹。

宮城嘗味宴

由前日本領事御用主廚三原光史掌舵的「三原鐵板燒」，於4月21日重新啟業，主廚三原先生已準備了一系列新鮮食材外，還與「宮城縣推廣大使」沈鉖淦（Beth Shum）合作，選用宮城縣的優質海產與和牛，帶來期間限定的「宮城‧嚐味菜單」，有仙台產煙熏蠔配蒼天伝特別純米酒、仙台帶子刺身、仙台產雪菜清湯翡翠雲吞、仙台產海鰻配鵝肝及紅酒黑醋汁佐以荻之鶴純米吟釀、三陸產黑鮑魚配牛油紫菜汁佐水烏記特別純米酒、A5 仙台和牛肉眼厚燒佐浦霞禪純米吟釀、櫻花蝦炒飯和宮城特產甜品，讓味蕾出走，遊一趟日本宮城！

惹味燒肉

想和朋友邊喝酒邊聊天，日式燒肉似乎是個不錯的選擇。尖沙咀燒肉火蔵推出全的一人A4仙台黑毛和牛西冷拼盤，師傅以特別的切割手法來切肉，讓黑毛和牛的油脂及肉質之間來個極佳的配搭，還有壽喜燒、薄燒伴鹽葱及厚切伴山葵蓉，大家既能品嘗和牛油香，又能吃啖啖肉味。

開懷暢飲

首階段復市的餐廳，酒吧依然無份，想暢飲也有辦法。日式海鮮居酒屋魚治因應晚市重開，新增了超過30款清酒，除此之外，還有燒酎、啤酒、果酒、葡萄酒、雞尾酒及烈酒等總共約70款酒精飲品選擇，無論配刺身、壽司、卷物或鍋物的居酒屋美食都咁夾。