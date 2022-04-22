Vision Urbanaut　打開Chill時尚空間

當自動駕駛技術成熟，或許在可見將來，電動車不需再由人手操控，隨時可交由自動駕駛系統代勞。車廂則會變成更趨生活化，可於車上打坐冥想、躺平小睡、睇書聽歌，點Chill都得嘅移動個人空間。BMW集團旗下的MINI，早前以搭載純電動力系統及全自動駕駛技術作為前設，發表一款將車廂變成未來至Chill移動個人空間的實體概念車Vision Urbanaut。

由德國慕尼黑MINI設計工作室團隊組裝的Vision Urbanant，擁有前衞的「麵包車」造型。雖然車長只有4,460mm，但透過善用車身高度、可變車廂布局設計、可持續物料和創新數碼科技的應用，帶來寬敞舒適的Chill時尚空間，為未來出行提供更多可能性。車上可找到不少破格設計，包括上揭打開的車頭擋風玻璃、會發光的車轆等。當設於車廂右側的大型電趟門打開後，是一個既開放又開揚的車廂空間，若要細分可將車廂分為前、中、後3個部分。

先講中間部分，別看它僅由一棵綠色植物、一張白色小桌，以及一塊可翻下作枱燈用途、對應多媒體資訊及娛樂操控系統的圓形OLED 顯示屏組成，它其實是全車的靈魂核心。白色小桌特設有3個專為啟動不同MINI時刻而設的MINI Token專屬置放區，由近後座長櫈向前部L形梳化數起，第一個是Chill獨處時刻，中間是Wanderlust闖蕩時刻，最後是Vibe眾樂樂時刻。只要將掌心大小的幻彩MINI Token放到相應位置，便可啟動不同MINI時刻，不僅車廂布局會隨之轉變，還有不同香氣、音樂和環境照明效果。

至於車廂前部，是一個既可配備電動伸縮軚環的中控台，亦可變作L形梳化床的雙用途空間。尤其是處於Wanderlust闖蕩時刻以全自動駕駛時，軚環可完全縮進中控台，整個中控台還會下降至椅墊高度，變成L形梳化床，加速及制動腳踏亦會隱藏至地台；具電控轉動功能的駕駛席，同時會轉向後方。當你想要自己揸軚駕駛時，只需用手指輕觸軚環上的MINI標誌，軚環、加速及制動腳踏便會自動彈出，駕駛席亦會轉回前方。

至於車廂後部名為Cosy Corner，可坐又可半躺的後座長櫈，由椅套到其上方特設可調節光暗的拱形裝置，連同地氈均採用森林綠作主調。當啟動Chill獨處時刻， 車廂後部可變成一個讓你可放鬆獨處或打坐冥想的空間，上方的發光拱形裝置會自動調暗，而圓形OLED顯示屏會為你帶來樹葉聲和流水聲作背景音樂，同時更會翻下變成枱燈。當啟動Vibe眾樂樂時刻，不單止車頭擋風玻璃可打開，車廂中間的圓形OLED顯示屏更會為你播放音樂，車頭、車尾、輪圈和發光拱形裝置則會隨節拍閃動出光芒，營造愉快派對氛圍。