本日日本：《Final Fantasy》35周年紀念Tee　1至16部大晒冷

對於各位Game迷來說絕對不會陌生的《Final Fantasy》（下簡稱《FF》）系列，早於1987年在任天堂紅白機推出第一部，數數手指今年迎來誕生35周年的大日子，除了早前設立網站及預告一系列活動外，更與服裝連鎖店UNIQLO的UT系列聯手打造多款T-shirt，以慶祝這個重大的里程碑。分別共有16款T-shirt，為《FF》系列至今的 16部作品各推出一款T-shirt，設計上採用了各部作品的名場面、個性角色及長留Game迷心中的場景化作了圖案，例如有《FF》系列早期的「起格」角色，還有遊戲的經典戰役及充滿美感的圖像。此外，於日本及美國等地會推出限量撲克牌特典，同時購入2件或以上可免費獲贈一副原創撲克。另同時推出《Final Fantasy 35周年UT》Complete Box，全球限量推出5,000盒，有齊16件《FF》 UT外，還會附送2副限量撲克牌（原創版及金色限定版各一副），很有收藏價值。系列於4月29日在日本UNIQLO各分店發售，每件售1,500日圓（約HK$93）， Complete Box售24,900日圓（約HK$1,544）。香港則於5月2日開賣。