被鄧健泓「背叛」！李施嬅：佢好低能囉

無綫劇集《金宵大廈2》演員陳山聰、李施嬅、張彥博、丁子朗、伍樂怡、連詩雅等，今日（22日）在將軍澳電視城出席宣傳。李施嬅戴上眼鏡亮相，指眼睛已經逐漸康復，現在細看右眼仍會大細眼，還要接受個半月療程，希望盡快痊愈從投工作。

講到她的舊愛鄧健泓接受網上節目訪問，指當年背住她，偷偷地溝石詠莉，被網民轟渣男，施嬅則大方回應說：「當時唔知，如果知道佢會做咗佢老婆，當時就叫佢（指鄧健泓）快啲去搵佢（石詠莉），我唔好阻住晒。我都唔差，但係佢都去Flirt人，咁即係佢都幾好，幾有緣啦。大家唔使介懷啦，我依家都有個咁正嘅，好多嘢都唔記得晒喇。（鄧健泓虧欠你？）好多事大家唔清楚，就去判斷、鬧咗先，佢依家都做咗佢老婆啦，我覺得OK嘅。（重提舊事對你有冇影響？）冇呀，我哋依家仲係朋友，但係覺得佢好低能囉，點解會咁講出嚟自己畀人鬧，哈哈。」她又強調當年兩人分手，與石詠莉無關，只是大家性格不合。

劇集破格

《金宵2》接獲通訊事務管理局36宗投訴，指節目內容令人驚恐、及有種族歧視之嫌，山聰說：「其實第一集就已經係驚嚇，相信第一集就已經收到投訴，《今宵2》亦唔係合家歡嘅劇，係另類劇集。」李施嬅則覺得劇集相當破格，監製、編審應記一功，但觀眾要時間適應劇種，她說：「今次Budget多咗，套劇啲電腦特效、化妝都好逼真，我自己都驚驚哋。」