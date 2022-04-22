果粉聚焦︰iMovie更新　助初學者變剪片大師

不少影片創作者都會用iMovie剪片，而Apple亦好周到，不時會為其添加新功能。最近程式升級至3.0版本，為用戶帶來「故事畫板」及「魔幻影片」兩大新功能，令剪片更輕鬆容易。

「故事畫板」(Storyboard) 幫助初學者學習剪輯及提升敍事技巧，用戶可先從20種不同的故事畫板選擇合適的範本，後者涵蓋各種流行影片類型，包括烹飪教學、你問我答、產品評測、新聞報道等。每個故事畫板都有片段列表，方便創作者組織短片來敍述特定的故事。

「魔幻影片」(Magic Movie) 可以立即利用自選的短片及相片，製作出精美的影片，並自動在剪輯影片時加入過場效果、特效及配樂。iMovie 3.0即日起以免費更新形式在 App Store 提供，並兼容運行 iOS 15.2 或更新版本，以及 iPadOS 15.2 或更新版本的裝置。

同場加映︰Apple Store轉綠燈？

最近果粉們經過Apple Store，有無發覺Apple Logo不一樣﹖原來為了慶祝4月22日世界地球日，即日起Apple Store包括ifc、銅鑼灣及彌敦道門市均換上綠葉Logo，同時全線Apple Store均換上環保相關的櫥窗設計及QR Code，助果粉們深入了解 Apple如何在2030年完全實現碳中和的目標。據知新裝潢去到4月30日就完，想打卡就快啲去喇！