郭富城連續4年擔任電影節大使　鼓勵樂觀面對疫境

香港國際電影節協會宣布「第46屆香港國際電影節」將重新啟動，並定於8月15日至31日舉行，影帝郭富城將連續第四年擔任電影節大使，大會還再度邀來國際知名攝影師夏永康拍攝全新宣傳造型照，而本地著名平面設計師陳華雄也再度操刀，為電影節創作主題設計。該電影節原定於3月31日揭幕，惟受疫情影響而被迫延期，改於8月舉行，故以往在同一時期舉行的夏日國際電影節將暫停一屆，並定於明年復辦。

對於繼續擔任電影節大使，城城表示榮幸，並祝願今屆跨越挑戰後再創新猷：「香港國際電影節嚴選世界各地新舊佳作，讓香港觀眾與優秀電影緊密連繫，在亞洲是備受注目的電影節，所有精選電影，均非常令人期待。」繼2018年後再度與夏永康合作，城城認為彼此間充滿默契，更感慨表示：「新冠疫情反覆，過去兩年對每個人來說都充滿考驗和挑戰，對我們電影工作者的影響也相當嚴峻。雖然近來Omicron變種病毒肆虐，但隨着電影製作逐漸恢復，我看到了復甦的迹象。我鼓勵大家保持樂觀態度，積極面對，希望電影工業盡快復甦起來，大家有更多好電影可以分享，我會全力為電影節推廣，並祝願各位平安健康。」