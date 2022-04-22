【美女饕廚】西九龍M+韓國菜

今日介紹大家一家位西九龍M+內的韓國餐廳，感激好友安排這間來自首爾、擁有米芝蓮兩星餐廳主廚Chef Sung Ahn於香港開設的分店，為大家帶來意想不到的驚喜美食。

在服務員的介紹下，我點了一杯紅酒，是來自法國波爾多，味道帶木香味，入口柔順。先來小食3款，第一口是甜蝦紫菜卷，裏面夾着帶微脆的薯蓉，美味融合之作。另一款是這裏的招牌菜鮑魚夾餅，鮑魚的軟糯質地配上薄夾餅的鬆脆口感是絕配，唧少許輕烤過的檸檬一起放入口，令咀嚼間帶出微妙的鮮味，印象深刻。

第一道菜是芝麻布甸配海膽，配搭新穎，芝麻香雖然有一點點蓋過了海膽的鮮，但勝在賣相非常精緻，入口即化，細滑滋味。

第二道菜和第三道菜分別是方頭魚和鯖魚。兩款魚都各有特色，而來自釜山的鯖魚用低溫烹製而成，保存豐盈的魚汁，帶煙熏的味道，配香草檸檬牛油汁，在底部放入了酸瓜菜作平衡，我個人覺得非常出色，魚香濃郁無比。

之後兩款主菜是橡樹果麵和韓國Hanwoo牛肉。橡樹果麵看起來像蕎麥麵，配上滿滿的新鮮黑松露片，香氣撲鼻，陣陣清香，吃起來Q彈有嚼勁。韓國Hanwoo牛扒一直都是我的最愛，它完美融合了美國牛的肉香及日本和牛的油脂香，甘甜細膩。

最後到甜品了，配上咖啡和自家調配的茶。在這裏完全感受到主廚的烹飪風格，利用不同食材硏發得淋漓盡致，毫無疑問，這家確實是香港最具特色的韓國菜之一。

饕廚貼士：家做橡樹果麵

將橡樹果粉加鹽加水揉成麵糰後放入雪櫃冷藏至第二天取出，把麵糰抹上油，用麵包棍按壓至薄身，用刀切成均勻的長條狀即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）