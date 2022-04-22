譚俊彥為好友戴耀明送驚喜　結果感動到爆喊

無綫「綠葉王」戴耀明為綜藝節目《360秒人生課堂》擔任嘉賓，大談入行20多年的苦與樂，回憶曾被醉漢大叫「死茄哩啡」時更忍不住流下男兒淚。而提到有婆婆送上窩心鼓勵時，他又甜在心頭，席間談及年逾80歲的母親時非常催淚，坦言最慚愧的不是還未吐氣揚眉，而是連媽媽「電視城一日遊」的心願仍尚未實踐，沒料與他情如兄弟的視帝譚俊彥為他送來驚喜，於錄影當日悄悄地帶戴媽媽參觀電視城，更於古裝街向戴媽媽大談戴耀明拍劇點滴，過程中還不忘感激好友說：「我嗰時啱啱嚟TVB，個個都唔識，佢成日照顧我，最緊要大家照顧大家。有時我有啲戲唔明白，我都會打畀佢。」及後，譚俊彥與戴媽媽於後台欣賞戴耀明演講，譚俊彥更為好友直流眼淚，與戴媽媽一起哭個不停。

之後戴媽媽突然亮相台前，令戴耀明既驚又喜，談到阿仔演出，戴媽媽笑言：「有陣時唔係好想睇，尤其做衰仔嗰陣！（佢做戲點？）佢扮啲衰嘢就似，好嘢就好少，希望無綫監製畀啲好角色佢做，唔好淨係影佢打劫，點樣做壞人。」戴媽媽更坦言兒子捱了多年，最大心願就是能夠看到他獲得肯定：「攞咩獎都是但啦，有獎攞就得，唔好咁強求呀，佢個樣又咁醜樣，我講老實話吖嘛。」節目播出後，不少網民直呼「喊到停不了」。而戴耀明事後受訪時，亦表示收到好友們的訊息感動到喊，仲話:「有啲十幾廿年冇搵嘅朋友，都整個短訊嚟話感動，好耐冇試過咁嘅感覺，多謝公司搵我參與呢個節目。」