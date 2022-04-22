深宵時分，同女伴情到濃時，激烈嘅床上肢體動作間，所發出嘅誘人叫床聲，係咪愈聽愈覺得好聽呢？不過講到叫聲夠響亮又夠銷魂，呢班四仔脫星絕對係專家，大家不妨欣賞佢哋嘅演出，必定能滿足視聽享受。

情慾假期

叫床聲固然能令男士興奮無比，如果加埋迷人巨乳，呢種至係最高嘅視聽享受，就好似呢套由XEmpire製作嘅《Best of Big Tits》咁。睇片名就知道，作品嘅最大賣點，就係一對又一對令男人瘋狂嘅巨乳，搵嚟Gabbie Carter、Anissa Kate、Lena Paul及Siri等四位巨乳脫星，故事講四位索女趁放假到酒店度假，期間各人搭上酒店內幾位型男，然後齊齊度過三日兩夜嘅嘅情慾假期。雖然劇情有啲老土，但勝在一眾巨乳脫星身材勁正，滿足晒胸奴呀！

誘男尤物

夜闌人靜，被隔籬屋嘅叫床聲嘈醒咗，呢個時候梗係第一時間走去投訴啦！按正常情況嘅發展，點都會同對方嘈幾句，只係喺呢套由Bang Bros推出嘅《Her Big Tits》中，故事嘅結局卻係非常香艷。由Angela White、Alexis Fawx、Autumn Falls及Violet Myers等脫星演出，故事講有晚男主角聽到隔籬屋傳嚟高分貝叫床聲，氣憤之下走拍門投訴，卻估唔到原來對方不但係一位巨乳索女，而佢之所以叫得咁嘈，原因只係為吸引男主角嘅注意，作為四仔作品，事情嘅發展梗係好快變成情慾演出啦。激烈嘅床上肉體碰撞，加上令人誘人嘅叫床聲，確係唔錯嘅視聽享受，但記住戴番耳機嚟睇先好呀！

滿足慾望

正所謂「人不風流枉少年」，只係能夠做到夜夜換上唔同女伴，咁艷福無邊嘅生活，相信只係男人嘅幻想。而呢套由Naughty America炮製嘅《Tonight's Girlfriend #107》，正可以滿足到你嘅慾望，由Abella Danger、Vanessa Decker以及Sheridan Love三位人氣超勁嘅脫星聯手演出。作為「Tonight's Girlfriend」系列嘅最新登場作，廠方表示會貫徹囡囡將男優榨乾嘅風格，一開始就進入作戰狀態，卻又要喺激戰過程中，唔可以咁快發射升空，難怪演出嘅男優都話真係唔易演呀！

碟評

由於今次嘅主題係以叫床聲加床戰，呢種視聽享受為評分標準關係，故此喺3套作品中，以《Best of Big Tits》最具觀賞性，但唔係話《Her Big Tits》同《Tonight's Girlfriend #107》唔好睇，前者嘅巨乳尤物好吸睛，而後者嘅床戰演出同樣令人興奮，但係佢有一項演出係另外兩套作品冇嘅，就係請男優波餅！咪以為佢哋只係恃「波」凌人咁簡單，仲有巨乳打臉、胸壓頭等令人興奮嘅演出，當中仲要玩到啪啪響。要知道，四仔不乏巨乳題材，但能咁善用脫星巨乳嚟演出嘅作品卻唔多，因此以佢最具有視聽享受。