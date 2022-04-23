【是日通勝】

農曆三月廿三

壬寅年 甲辰月 丙午日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、成服、安床

忌：作灶、修廚、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：29、30、31、39

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：事業發展步入收成期，加把勁有望取得佳績。

金牛座：趁公餘培養興趣，對緩解工作壓力大有幫助。

雙子座：容易跟別人鬧分歧，一人讓一步，有助平息。

巨蟹座：謹言慎行可避免得罪人，任性將會招來苦果。

獅子座：財運不錯，多與人合作，營商、投資均有利。

處女座：是時候接近大自然，讓緊繃的身心得以放鬆。

天秤座：不宜借錢給別人或合夥投資，以免因財失義。

天蠍座：耐性不足，跟人說不了三兩句就容易發脾氣。

人馬座：盡快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

山羊座：勿高估自己的辦事能力，別把所有事攬上身。

水瓶座：有可能因一時衝動入錯貨，付費前要想清楚。

雙魚座：是非多，易被人刁難，謹記小不忍則亂大謀。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）鼠 易破財

鼠：是日沖煞，財運一般，需嚴防收支失衡。

牛：易鑽牛角尖，社交出問題，要收斂脾氣。

虎：事業順利，氣勢如虹，煩惱統統遠離你。

兔：情緒低落，杞人憂天，做起事畏首畏尾。

龍：事業運強，不管遇到甚麼難題都能解決。

蛇：桃花旺，單身者多曝光，有望墮入愛河。

馬：情緒不穩，做事容易分心，出錯機率高。

羊：神采飛揚，事業稱心如意，可名利雙收。

猴：心態正面，做事認真，面對困難冇有怕。

雞：腦筋轉數快，可於職場上嘗到不少甜頭。

狗：持家有道，生活和諧，沒有問題難倒你。

豬：搭上好運的順風車，事情發展有聲有色。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

追求攻略（2）：想變成暗戀對象情人應有態度

對象白羊男：做自己。 / 對象白羊女：行動要迅速，表露你對她的愛已存在。

對象金牛男：凸顯你的個人品味，令他對你另眼相看。 / 對象金牛女：重點在「生活態度」。

對象雙子男：朋友關係永遠是最開心。 / 對象雙子女：不介意他有很多異性朋友。

對象巨蟹男：要有一副入得廚房的模樣。 / 對象巨蟹女：噓寒問暖、問長問短，要訓練成很關心及了解對方的心情。

對象獅子男：告訴全世界人你很喜歡他。 / 對象獅子女：在別人面前不停讚美她。

對象處女男：明白「實際」同「拜金」的分別而要表現得很實際。 / 對象處女女：了解她對完美男朋友的應有態度。

對象天秤男：儘管沒有美麗的外表，優雅就是態度。 / 對象天秤女：一個可以幫她做決定的人。

對象天蠍男：讓他對你又愛又恨。 / 對象天蠍女：讓她永遠猜測你的心在想甚麼。

對象人馬男：要很有哲學頭腦。 / 對象人馬女：一起放浪不羈。

對象山羊男：1.工作、2.工作、3.工作、4.工作、5.愛情……明白嗎？ / 對象山羊女：給予踏實有安全感及有未來的希望。

對象水瓶男：容許對方視你可有可無。 / 對象水瓶女：表現出你是她心中最特別的一個。

對象雙魚男：包容他的一切。 / 對象雙魚女：活在如韓劇般的愛情故事。