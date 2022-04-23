東方日報C1：Baby疑嗒小鮮肉「開房」斷正

離婚近3個月的女星Angelababy（楊穎）極速「封盤」秘撻小鮮肉？前晚內地消息瘋傳Baby與一名男子在網吧包廂闢室尋「歡」打機傳情，有指新歡是胡歌師弟、較她年輕10歲的林一。男方去年曾公開表示喜歡「姐姐」Baby，而早前曾急急否認與富商拍拖的Baby，今次竟未有表態撇清關係，耐人尋味！

Baby與影星黃曉明於今年1月底宣布離婚，夫妻情緣僅6年。正式回復單身的Baby，離婚一個月即有傳在上海密會富商新歡，其助手即發聲：「少造謠，容易爛嘴！」Baby更晒自拍照闢謠：「還在努力上班中，大家下班了嗎？」前晚她再爆出新緋聞，傳與年輕10歲的內地小鮮肉林一闢室尋「歡」，至今未作任何回應，與過往應對緋聞的態度明顯有別！

前晚「#baby」這個話題在熱搜榜居高不下，閱讀及討論次數昨日更衝破2億，原來有網友爆料指Baby與一名男子現身重慶一間網吧，閉路電視畫面亦隨之曝光。當中見身穿深色運動套裝、戴啡色帽的Baby在走廊急步前行，手上拿着疑裝着零食的購物袋，至於同樣穿深色運動裝的高大男子緊隨其後，在網吧職員的指示下，雙雙進入包廂。

網吧安保畫面流出惹爭議

畫面曝光後引發網民熱議，戲稱出名愛打機的Baby與該男子包房上網，是另類闢室尋「歡」、打機傳情，同時網民憑該男子的身形等起底「鑑證」，指他是2017年出道、現年23歲的男星林一！雙方關係引起揣測，有網民認為Baby有戀愛自由，另有人認為他們只是去網吧，不足以證明正在拍拖，亦有人覺得畫面中的男子根本不似林一，有「認錯人」之嫌外，更質疑為何閉路電視畫面會流出，認為消費者私隱被侵犯。直至昨日，有自稱是該網吧老闆的網民透露Baby的確曾來消費：「我能證實Baby不是和01（林一）上網，是和助理。」

林一：細細個已喜歡Baby姐

Baby與其助手至今均未有如之前為緋聞發聲，而林一前晚只分享與貓同睡的照片。身為男星胡歌師弟的他，曾參演包括《致我們暖暖的小時光》等多部內地劇，近年多亮相綜藝節目，知名度不高。他和Baby結緣始於去年，他們一起主持節目《奔跑吧．黃河篇》第二季，之後更在另一節目《超有趣滑雪大會》合作。林一對Baby這位「姐姐」曾公開表示好感，自爆15歲開始看《奔》節目，視Baby為偶像：「我那時候非常喜歡Baby姐，我還拿她的自拍照做朋友圈封面。」續指沒想過有一天真的會參與節目並見到Baby。

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