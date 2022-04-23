《金宵大廈2》︱關鍵人物謝東閔出場　與山聰「黑白世界」惡鬥　

無綫熱播劇《金宵大廈2》多個單元已經播出，有陰深恐怖亦有慘情、輕鬆幽默的古仔，而前晚（20日）一集，謝東閔首次「現身」，而他的角色相當神秘，故事說到「Joey」陳山聰透過靚寶帶領終在七樓半找到「Ella」李施嬅，Joey本想與Ella返回平時時空，但Ella指Joey失憶前原來有件事未辦妥，故約了Joey徒弟「大界」與他相認，而謝東閔就正正是「大界」。不過，大界突然用槍指嚇Joey，令人耐人尋味。

據知，謝東閔其實是劇中「黑白世界」裏的保險公司MIA的代表，有份操控黑白世界的運作，而他出賣師傅，其實是與地產商、保險公司的勾結有關。謝東閔今次角色是大奸角，而造型亦相當陰沉，為了配合劇中「黑白世界」，每次化妝都要化到塊臉白晒。其實此劇去到中段，Big Boss開始現身，而他亦正正在「黑白世界」當中，謝東閔絕對是闗鍵人物。

謝東閔近期經常演「奸角」，當中最令人深刻的是《殺手》中的Parker，問到怕否會被定型時，他謂:「唔怕，最緊要係有角色發揮，今次係我識咗山聰咁耐第一次同佢合作，同佢跑步就跑得多，合作就係第一次，呢套劇好好玩，自己都學咗好多嘢！」而他表示五月將會開拍新劇，現時有時間自己都會做歌。