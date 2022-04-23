譚仔撈米線載譽歸來！全新「烤豬柳芝士泡菜撈米線」隆重登場

【特約報道】譚仔雲南米線（譚仔）正式宣布，撈米線載譽歸來！去年推出的麻辣汁烤雞炸醬撈米線成功獲取一眾譚仔粉絲歡心，今年繼續突破米線新食法，為大家帶來「烤豬柳芝士泡菜撈米線」。譚仔更同步加推「隨意撈」以及兩款全新特飲包括荔枝青檸寒天特飲和玫瑰草莓Tonic特飲，惹味配搭撈出夏天新食法！為隆重其事，譚仔特別邀請到剛與「譚仔女團」合唱Hip-Hop新歌《夢想成真2022》的鬼才組合MC $oHo & KidNey擔任「烤豬柳芝士泡菜撈米線」代言人，與譚仔女團成員率先試食最新的譚仔滋味；並與戶戶送聯手推出大型IG線上解謎遊戲遊戲，由你炮製獨家情節同結局，過程更藏有神秘優惠碼等你解鎖，邀請全民齊齊撈出專屬自己的驚喜譚仔味！

新款米線與全新特飲 惹味配搭撈出夏天新食法

上年夏天推出的撈米線令人念念不忘，踏入今個初夏，譚仔為大家帶來夏天開胃新口味---「烤豬柳芝士泡菜撈米線」！譚仔一直銳意突破米線新食法，這次的撈米線更加推「隨意撈」食法，由食客自由選擇喜愛食材，點出專屬自己口味的特別款式。這份堅持與創新，便是剛與「譚仔女團」合唱Hip-Hop新歌《夢想成真2022》的唱作男子組合MC $oHo & KidNey十分匹配！所以譚仔特邀二人擔任「烤豬柳芝士泡菜撈米線」代言人，與大家一齊識撈！

除了新米線，譚仔更同步加推兩款全新特飲，包括荔枝青檸寒天特飲和玫瑰草莓Tonic特飲，為惹味米線消暑解辣！

與譚仔女團重逢 MC $oHo & KidNey大讚全新撈米線 姐姐至愛消暑飲品

MC $oHo & KidNey以《係咁先啦》、《跌嘢唔好搵》等歌曲論盡香港人生百態。二人試食譚仔新推出的「烤豬柳芝士泡菜撈米線」後，MC $oHo相當喜歡：「鹹香酸辣的芝士泡菜與米線撈勻後相當滋味！美味的豬柳在烤過後外脆內軟，十分嫩滑，配搭得非常好！將雲南米線撈上韓式及東南亞風的配料，完美締造『譚仔味』！」他追加了魚腐及豬膶，正是他在早前與「譚仔女聲合唱團」（譚仔女團）合唱的Hip-Hop新歌《夢想成真2022》中，他於歌詞巧妙融入的兩種食材：「這兩款正是我的至愛，追加配料後便大滿足了。」MC KidNey則追加了滷水豬大腸及豬膶：「大家都是內臟，特別有親切感。」

譚仔特別邀請了譚仔女團隊長玲玲姐及副隊長彩燕姐與二人重逢。對於合唱的Hip-Hop新歌《夢想成真2022》大獲好評，他們都感到相當高興。試食當天因限聚令無法四人同枱，兩位姐姐掙扎了良久，玲玲姐選了與MC $oHo同坐，羞澀地解釋：「我比較喜歡壞男孩。」而彩燕姐對於可以與MC KidNey撐枱腳也很開心：「希望兒子長大後也如他如此乖巧！」兩位姐姐相當享受兩款全新特飲：「尤其我們要在廚房工作，夏天能呷一口冰爽便透心涼了！」

破天荒鉅獻！與戶戶送聯手呈獻大型IG線上解謎遊戲 驚喜優惠等你揭曉

繼加推「隨意撈」由你決定惹味配搭後，譚仔決定與戶戶送於4月20日聯手推出IG線上解謎遊戲---《Oh撈！犯人喺邊度？》，以獨家故事「撈」入全民，邀請大家炮製專屬情節與結局，撈出玩家最鍾意的唯一滋味！這次新搞作以真人加漫畫背景製作而成：一方面，MC $oHo & KidNey被懷疑是犯罪集團主腦，主演「逃亡線」；另一方面，正在為channel收視率煩惱的豪哥及腎仔則無辜被捲入案中，主演「救亡線」。兩條主線經「大馬女神」林明禎擔任的探員串連，能否查清真相，又能否成功緝拿二人，便全由你發揮，點擊戶戶送IG帳號（＠deliveroo_hk）上的各種IG tag為角色做決定及完成任務，穿梭元宇宙！

這次遊戲卡士吸引，除了五位角色，戶戶送外賣員及譚仔姐姐亦會驚喜現身，插圖更由本地漫畫家利志達操刀，突顯故事搞笑元素。6個結局均出人意表，35個情節都曲折離奇，蘊藏無數驚喜，包括豪哥及腎仔私人珍藏、明禎嬌嗲短片、神秘語音對話等，每個結局及其中一個情節更隱藏戶戶送優惠碼等大家解鎖，識撈，馬上跟譚仔用故事撈米線！

「譚仔雲南米線」社交媒體專頁：Facebook @Jointedheart

Instagram：@tamjai_hk