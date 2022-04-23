【最萌主意】跟 Kakao Freinds 一起養貓是超可愛的事！

貓奴注意，貓奴注意！卡通界的可愛貓奴Ryan又派出其呆萌主子春植來「搶」錢！不過這次推出的新品不是供你們使用，而是專屬家中尊貴的貓主子，奴才們是不是瞬間有點心動呢？

充滿春植元素的貓爬架跳台，架上不但有春植的大頭及大頭鏤空，還有貓貓腳印、番薯吊飾等，貓咪在上面爬上爬落，簡直是活力之表現！有外貌之餘，這個春植貓爬架都相當實用，除選用高質木材，可承重30kg以上，最厲害是以手工製作，配件上還有貓咪喜愛的攀爬杆，而杆上及平台上都鋪了防刮地氈，方便更換。另外，架上還可以加設高空籃及透明吊床，讓主子們可以多一處休閒之地。

無貓的你得物無所用？不如買個迷你版補數啦！Kakao Freinds還有一個三合一的充電底座，可以同時放入某電子品牌的手機、耳機及手錶的充電線，有助將整理凌亂的充電線收納好，亦可以節省枱面的空間。最最最重要當然是其造型，可愛的Ryan和春植都在其上賣萌之餘，春植的貓跳台還於其中，無貓的你都有得揀呀！以上兩款的產品都已經在Kakao Friends官網推出，價格為447,000韓圜（約HK$2,843）及39,000韓圜（約HK$248），貓奴們可以動動手啦！