留港賞花　靚過日韓冇得輸

以往一到花季，香港人就喜歡到日韓賞花，不過受疫情影響，這兩年想飛都冇得飛。幸好留港賞花都一樣美，初春欣賞櫻花、黃花風鈴木及紅花風鈴木，隨後又有藍花楹及鳳凰木等不同品種花卉接棒登場，絕對是季季有驚喜。想賞花打卡？讓專家分享初夏開花情報與本地賞花熱點，大家無論置身市區或郊外，都能心花怒放賞花去！

熱點沙田公園

想悠閒賞花又不欲舟車勞頓，其實近近哋去公園一樣得。香港戶外生態教育協會創辦人及保育總監沈鼎榮先生指出公園的花卉品種繁多、各有特色。以沙田公園為例，就有很多具特色的外來和本地品種，於此時和初夏盛放。公園北園內最受遊人喜愛的荷花池和小橋，周邊就種植了多棵串錢柳和紅千層。他形容串錢柳和紅千層的花朵猶如一個圓柱形的紅色刷子：「前者的花朵較大，後者的花朵和葉子相對較小，看起來就像垂柳，加上鮮紅花色，形態優美，深受花迷喜愛。」

藍花楹打卡恩物

欣賞完湖光水色後，不妨走到北園兒遊樂場和草地，沿途會看到4至5月開花的台灣相思。這個被稱為植林三寶之一的樹種，耐旱耐火、生存力強，花朵數量相當壯觀，遠看猶如黃色啦啦球。來到公園草地附近，更有機會欣賞到多棵4月尾至5月開花的藍花楹。此植物原產於阿根廷、巴西等南美洲地區，屬紫葳科喬木，樹葉脫落後開花，樹頂呈現一片紫花景象，搶眼無比，因此成為港人最愛花種之一，沙田公園近幾年亦特別種植多棵藍花楹，方便遊人打卡。

本地品種亦吸引

沈先生指除了外來品種，公園邊緣所種植的本地原生樹種，也經常吸引昆蟲探訪採花蜜。其中的假蘋婆，屬常綠喬木，葉子呈橢圓形，由現在到5月都會盛開；特色是無花瓣，伸展開的紅色開裂萼片就如小紅星，成熟後會結出鮮紅色果子。另一棵珊瑚樹，則屬蜜源植物之一，通常4月開花，花序呈金字塔狀，呈白或黃白色，花香濃郁；到5月至9月結朱紅色果實，遠看如珊瑚珠串串，樹名亦因此而來。

尋找市區花蹤

長春社保育經理Kami指除沙田公園外，本地還有很多賞花熱點，例如香港仔海濱公園、大埔海濱公園和維多利亞公園，就有串錢柳的蹤影。另外，於中環、柏架山道及太子道西等地，也會發現以下品種花卉，只要細心留意，就隨時有驚喜。

樹頭菜：屬落葉喬木，花瓣呈白色或淡黃色，紅色雄蕊細長而突出於花瓣外，有點似蜘蛛腳，源於廣東、廣西、雲南和福建等地。想看到開花盛況，首選太子道西行一帶，每到4月至5月開花，遍布街道兩旁的景色極為壯觀。另外，摩士公園、大埔海濱公園、深水埗西村路和天水圍公園等也是樹頭菜的熱門賞花景點。

假蘋婆：跟另一樹種蘋婆是姊妺品種，原產於廣東、廣西、雲南及香港，屬半落葉喬木，開細小的粉紅色花朵，星形花萼而沒有花冠。5至6月結果，果實會由綠轉黃，成熟時呈紅或橙紅色，種子黑色而橢圓形，不能食用，常見於柏架山道一帶。

同場加映：郊外尋幽探花

每逢假日，港人都愛郊遊呼吸新鮮空氣。沈先生表示大家在Relax時不妨細心留意，會發現很多夏日盛開花卉，例如以下幾種便十分常見。

桃金娘：又叫崗棯，是郊外灌叢常見植物，4月至5月花期會長出淡紅至桃紅色花朵，到6、7月則結出紫黑色漿果，是野生雀鳥的重要食糧，於烏蛟騰、西高山及紫羅蘭山可見。

山橙：花期由4月至5月，5片白花瓣似風扇扇葉，花量驚人而有強烈香氣。圓球形果實成熟時為橙色，故命名為山橙，但要留意山橙有毒，於龍虎山、城門水塘和大埔滘較常見。

羊角拗：通常3月至5月開花，是本港四大毒草之一，花形呈漏斗狀，因果實似羊角而命名。雖有劇毒，但卻是藍點紫斑蝶幼蟲的主要食糧，常見於沙螺灣、愉景灣、龍虎山等地。

黧朔錐：屬常見的植林樹種，於4月至5月開花，淡黃花朵細小但數量十分多，有時整個山頭都可見一片淡黃色調，花香有點熟香蕉味道，多出現於大埔滘自然護理區、甲龍林徑或荔枝窩等地。