洗紋身Del愛的合照　網上瘋傳王敏奕曾國祥離婚

無綫總經理曾志偉仔仔曾國祥同藝人王敏奕於2019年結婚，結束6年愛情長跑，二人更分別喺手指紋上戒指圖案紋身，曾國祥三隻手指共紋9圈，而王敏奕兩隻手指共紋6圈，代表結婚日期9月6日，極具意義。點知今日（23日）忽然有網友稱，見到王敏奕社交網突然刪走所有同老公曾國祥嘅甜蜜合照，就連當年嘅婚照都Del埋，即令網友聯想二人係咪鬧離婚！

有眼利網友發現王敏奕社交網冇晒愛的合照之外，仲有網友稱見到王敏奕已經洗走手上嘅「婚戒」紋身，加上近年王敏奕多次指同老公因工作而成日都分隔兩地，即令傳聞變得更加似層層，網友就推測二人未知係咪因為聚少離多致感情生變。

記者翻查王敏奕社交網，二人合照的確一張不漏地消失，相反曾國祥社交網依然見到昔日合照，而王敏奕今年1月元旦日晒出嘅獨照，仍然見到手指上嘅紋身。稍後，王敏奕社交網再次見返二人合照，佢亦急急上載一個Show到手上紋身嘅自拍片，力證二人情未變。

對於網上瘋傳離婚，王敏奕接受東網訪問時表示：「冇事，我哋冇問題。（點解刪咗啲婚照？）冇刪呀，之前因為工作有整理過社交網嘅相，但冇刪到啲合照。（有冇洗到婚戒紋身？）冇，有時因為拍劇會遮，但冇洗到。」

現正為TVB拍攝《婚後事》的王敏奕指曾國祥現正於英國開工，對於不少網友擔心兩人經常分隔異地會影響感情，她則表示：「呢個都係全世界都要面對嘅問題，之前疫情問題，每出埠一次都要花差唔多成個月去隔離，根本係一件好難嘅事，我哋都經常係咁（分隔異地），我哋都冇乜嗌交嘅，最緊要有溝通，Keep住呢樣嘢最重要。」