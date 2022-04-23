期間限定吃喝玩樂　挑戰使錢忍耐力

每逢見店舖或產品寫明限定品，都會提高消費意欲。坊間品牌善於揣摩客人心理，有時會推出期間限定的活動和新品，無論是美酒佳餚或精品都有，為各位提供完美的理由，把握機會消費，吃喝玩樂。

享受春祭

看日本旅遊節目，經常提到當地四季都有不同的祭典，讓港人非常羨慕。由現時至5月15日，灣仔茶飲店1011 SIPTEA舉辦首屆春祭，店內有不同美食、文創和生活用品等品牌參加，食物方面，有低溫烘焙的鮮果脆片、混合茶葉和涼茶推出的茶包，以及廣受港人歡迎的咖啡豆、咖啡掛耳包、咖啡花茶等。另外還有各式木製品、水晶、本地原創漫畫人物周邊、手工線香等，大家可以邊嘆茶飲邊感受春祭的魅力。

便利Cafe

近年流行一股Cafe熱潮，無論裝潢或食品都有特色。早前於旺角開設的「7CAFÉ+」Pop-up概念店，推出多款期間限定特色新品，House Blend選用100% Arabica 咖啡豆，亦有蘇門答臘曼特寧咖啡豆沖泡的單品咖啡，素食人士可選擇燕麥奶。另外還有多款新飲品，包括手搖港式檸檬冰茶、手搖西柚烏龍冰茶、港式奶茶沙冰、楊枝甘露沙冰、薑味及杏仁味的咖啡或鮮奶等，配藍莓鬆餅、朱古力心太軟、牛角酥、提子酥或火腿蛋沙律多士等烘焙美食，總有一款合你心水。

清爽氣泡酒

接近初夏，溫度上升，偶然來一口冰涼清爽的有氣品，清新降溫。由現時至5月29日，銅鑼灣開設「Sparkling Summer」期間限定氣泡酒體驗館，內裏提供有過百款氣泡酒，包括法國香檳、意大利Franciacorta、Prosecco、南非Cap Classique、西班牙Cava，澳洲、新西蘭和日本的氣泡酒等，選擇多多。除此之外，場內還有軍刀開瓶體驗（Sabrage）專區，客人可以試用軍刀開香檳，機會難得。逢星期五、六，體驗館會邀請不同的品酒專家分享品酒和酒餚拼配的心得，讓大家於這個初夏過得清爽。