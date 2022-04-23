EQA 350 4MATIC　四驅兼有432km續航力

隨着入門級「電Benz」 續陸交車，街上多咗不少EQA 250的蹤影，相信大家都有留意到。見到人哋揸，自己難免心郁都想出番部，小編又點會唔明白吖。如果依家諗住換，一啲都唔遲，而且仲多咗一個選擇，事關頂級型號EQA 350 4MATIC都已經嚟咗香港喇！

輸港的EQA 250和EQA 350 4MATIC最大分別當然是前者屬前驅，而後者則配備四驅；另還有動力輸出和續航力，EQA 350 4MATIC的最大馬力及扭力分別達292hp和520Nm，較EQA 250高102hp和145Nm之多，0-100km/h的加速時間，亦足足快上2.9s。儘管置於車底的雙層鋰電池， 容量同為 66.5kWh。四驅型號的續航力達到432km(WLTP )，較前驅型號的426km(WLTP )還要多6km。其次是四驅型號標準配備再大1吋的19吋AMG輕合金輪圈，「一換一」車價不到51萬港元。

Mercedes-EQ 的哲學是盡量多採用後軸電馬達來節能，而EQA 350 4MATIC分屬EQA頂級型號，前軸的異步摩打只在高負載情況下使用，後軸的永磁同步電馬達，採用配備極纖巧設計，並可透過變頻器因應駕駛速度而調節頻率，令車載的電子4MATIC 系統，能根據駕駛情況以每秒 100 次的頻率自動改變前後軸動力分布，實現功率比高、效能高和輸出穩定性高3大優點。配上採用偏向舒適的Comfort懸掛設定，不止在一般道路上行駛，於蜿蜒多彎的新娘潭路游走同樣舒適，彎路操控表現更顯靈活和穩定。

規格表

車型：5門5座位電動SUV

鋰離子電池： 66.5kWh

馬達：前及後軸電馬達

最大馬力：292hp

最大扭力：520Nm

驅動：四輪驅動

0~100km/h：6秒

續航距離：432km（WLTP）

車身體積：4,463×1,834×1,620mm（長×闊×高）