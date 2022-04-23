邱芷微怕《愛回家》Cut走自己角色：都係盡做

藝人邱芷微（Chelffy）、歌手漢洋和譚嘉荃今日（23日）以「愛心大使」身份出席慈善活動，憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》「賈名媛」一角成功入屋的Chelffy，近日她出現在亞視播映的網劇《濁流時代》外，同時又以小演員經理人身份現身ViuTV，游走3間電視台，她說：「好彩自己自由度高，可以3台去晒，又台前又幕後。其實之前演藝學校成2個月冇得開，疫情關係就算開都冇人嚟上堂，好慘！學校又唔夠資格申請防疫抗疫基金，有啲班又唔可以用Zoom，好慘！蝕幾多唔好講，呢排先番好啲，學生有劇出街，表現出色，吸引到家長帶子女學戲的信心。（《愛回家》發展好？）都係盡做，都有少少擔心嘅，處境劇都播咗咁耐，唔知之後點，之前大小姐（林淑敏）都話擔心啦！」不過自社交距離放寬後開始多番工作，她透露剛接了一個廣告，大呼好彩。

提到男友陳志忠今年初已完成胃癌的口服化療療程，身體逐漸康復，她稱男友已肥番不少，早前為拍《反起跑線聯盟》時他更特別操Fit自己。與男友拍拖多年，可有結婚計劃，她說：「有諗結婚，不過最重要眼前工作先，依家想搞婚禮都有禁聚，結婚都想同大家一齊開心，都可以考慮先簽紙，有好消息再通知大家。（今年簽紙先？）我諗男友安排緊，我哋成日傾呢個問題。」