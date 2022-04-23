本日日本：沖繩全新度假村 獨享按摩池歎無敵海景

好掛住沖繩的陽光與海灘呀！最近位於沖繩本島中部地區西側的恩納村有全新海景度假村AQUASENSE Hotel & Resort開幕，值得旅客望多兩眼！酒店以「Become One with Nature」為靈感，設計上與自然融為一體，共設有77間客房，分為7種房型，除了每間房都可欣賞無敵海景及日落，更間間房都有露台及按摩浴缸，當中有4間POOL SUITE更具備面積達210平方米的露台，除了按摩浴缸更同時設有加熱式泳池，讓你有更豪華自在的住宿體驗。而酒店前方則有佔地2,200平方米的娛樂空間AQUA TERRACE，擁有多個大大小小的泳池，包括無邊際泳池、按摩池等，面向蔚藍海洋，就像在大海裏暢泳一樣，而泳池的設計亦經過計算，讓住客365日都可欣賞到夕陽漂亮的倒影，晚上更會亮起燈光，很有氣氛。餐飲方面，酒店設有餐廳RYUKYU CHINESE Bon Fire，主打琉球與中國的Fusion菜，使用沖繩地道食材來製作廣東、北京、四川、上海等地的菜式，別具心思。房價每晚43,700日圓起（約HK$2,709）。