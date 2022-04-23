AK同Lokman決戰擂台　300鏡粉做觀眾

人氣男團MIRROR成員Anson Kong（AK）繼劇集《打天下》後，近日與隊友Lokman（楊樂文）、Tiger（邱傲然）及Alton（王智德）等，一同為ViuTV新劇《死角》開工。劇集由漫畫《死角》改編，原定2月開拍，但因擔心全民檢測至有機會禁足的問題，延至近日才開始拍攝。4子昨晚（22日）與藝人羅浩銘、梁祖堯、鄺旨呈及周國賢等，齊集觀塘海濱公園為劇集開工，劇組除於現場搭建了擂台景外，亦邀請了數百「鏡粉」一同參與拍攝飾演拳賽觀眾，加上聞風趕至的粉絲及路經街坊，令場面十分墟冚。

場口講述AK與同門師兄弟Lokman於擂台對戰，爭奪「明日世紀」戶外拳賽冠軍寶座。羅浩銘身為劇集武術指導，未埋位前已見他一直在場邊教導兩子打拳，不時提點出拳動作及如何閃避走位等，兩子專心聆聽指導下不停認真練習，就算已埋位亦會襯空檔不停試做動作，務求演出時能入型入格，非常專業，難怪脱下拳手斗篷後，操得一身肌肉的兩人不論外形及動作上，亦似足真正拳手，可謂睇得又打得。

至於一同參與拍攝的約300名鏡粉，能近距離與偶像接觸固然興奮，雖不是專業演員，但亦非常配合，完美做出劇組要求動作，拍足幾小時亦毫無怨言。而4子亦相當識做，於拍攝尾聲時齊齊上台感謝粉絲及與粉絲來個大合照。