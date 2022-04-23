被譚耀文追問！吳卓羲否認菊梓喬上屋企過夜

藝人吳卓羲（Ron）、譚耀文（阿譚）和黃德斌等，今午（23日）現身九龍灣，出席主演電影《逃獄兄弟2》謝票活動。談到戲院重開，觀眾可以入場欣賞《逃2》，一眾主角表現興奮，阿譚表示雖然已有觀眾透過非法途徑欣賞，但相信「戲院客」仍在。至於因為第2集押後上映，《逃3》將緊接上檔，黃德斌覺得這個安排反而給觀眾一氣呵成的感覺。至於會否再拍《逃4》，3人異口同聲表示要視乎觀眾反應。

獲兩位前輩大讚拍動作戲身手了得的Ron，透露今次角色搞搞震：「即是一齊坐監，我個角色都係比較麻煩，鍾意搵錢『達』人。（唔驚觀眾唔鍾意你？）大家唔鍾意呢個角色好正常。（唔驚菊梓喬唔鍾意你？）我阿媽、家姐唔會唔鍾意我，總之鍾意我嘅人要入場睇戲啦。」

談到菊梓喬夜訪其家，Ron笑言：「查清楚先啦，嗰度都唔係我屋企，唔係事實唔回應，今日都係講番套戲好啲。」阿譚竟然推波助瀾，幫記者追問，笑言：「答啦，人生如戲嘛！」搞到Ron相當靦腆：「仲以為你會幫我添。」至於黃德斌被問到其有份參演的新劇《百萬同居計劃》演員陣容有變，對於Edan辭演，他說：「我本來都撞期，後來調到時間可以演出，不如過幾日先再講啦！」