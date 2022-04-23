【Zac玩Zac食】姜糖盛事　生日應援別具意義

每年，姜濤香港後援會的一眾「姜糖」均會在4月「姜濤月」為至愛偶像策劃形形色色的生日應援活動，今年姜濤4月30日將踏入23歲，姜濤早前曾在社交網呼籲，希望姜糖今年把應援集資用來幫助身邊更多有需要的人。所以「姜濤香港後援會」為響應偶像要多做公益的善心，將於4月30日姜濤生日當天，包起全線電車，提供全民免費乘車優惠；更於4月22日至5月22日期間，史無前例同時在尖沙咀及銅鑼灣各一個商場主辦不同主題「22+1=Keung To慈善限定店」。

尖沙咀店以生日派對做主題，桃橙色配搭「滿場飛」的小姜姜和小濤濤，可愛程度到達頂峰！5大打卡場景以及姜濤生日慈善D.I.Y限定店，大家可於指定日子現場印製限量版攬攬咕𠱸、手提電腦保護套及布袋。

而銅鑼灣店以多首姜濤的作品說出其故事，充滿普普藝術風的6大打卡位，配搭型格十足的幾何圖案場景，展示姜濤的重要「事件簿」。兩間慈善限定店所得收入扣除成本後會全數捐往不同慈善機構，姜糖們既可打卡又可以買到心頭好做善事，令是次慶生活動別具意義！

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Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

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