為港爭光！鄧麗欣代表「家人」孤身赴意大利爭獎

由鄧麗欣、張繼聰（阿聰）、王菀之（Ivana）、林明禎等主演電影《飯戲攻心》，早前入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元（Far East Film Festival），同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本大獎，身為女主角之一的鄧麗欣隻身遠赴烏甸尼，代表「一家人」參展。

一眾「家人」為此特別拍片為Stephy打氣之餘，不忘「自肥」落Order買手信，林明禎笑言：「今次套戲真係可以去到好遠，去到烏甸尼參展，希望你為香港爭光！加油！親一個！」又擺出可愛的招牌甫士！陳湛文預先慶祝，不過就繼續叫戲中「妹仔」 Ivana做事，他說：「咁好消息，等我叫Josephine（Ivana戲中角色）整碟靚叉燒畀你帶上機，等我們的有福叉燒可以揚威海外！」聽教聽話的Ivana角色上身，趣緻的說會整碟靚叉燒和燒鵝給Stephy傍身帶上機，關心之餘也不忘落Order要手信，且表情肉緊的說：「你去到之後記得買點意大利粉同Cappuccino手信回來。」阿聰就非常擔心「女朋友」，情深的跟戲中Honey說：「你自己一個出遠門一定要小心點，唔好咁大頭蝦，我會在香港乖乖的等你回來，等你好消息！」

因為疫情整整兩年不能出門的Stephy，心情既緊張又愉快，帶着「一家人」的窩心祝福和手信清單上機，可謂意義重大。她抵烏甸尼後明艷打扮現身意大利街頭，在香港戴了兩年口罩，如今無罩一身輕，終於可以呼吸一口新鮮空氣，看過一家人的打氣視頻後，她心情靚靚的說：「很開心將呢部作品帶到意大利，現在身處街頭也聞到飯香和叉燒香。」