Jer財力未夠圓買樓夢：想同父母住好啲！

人氣男團MIRROR的Jer（柳應廷）今日（23日）出席《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》綵排，早前他現身新樓盤睇示範單位，以600萬入場價單位來看，以他今時今日的吸金財力，絕對買得起，不過他聞大家恭喜他做業主時，不禁笑言：「唔好恭喜住！睇吓樓啫！我都係一個小小香港人，夢想買樓，依家未做業主，睇住示範單位先。（想今年達成做業主夢？）要達成依家都想。（財力夠上車？）唔係，財力好有問題，想同父母住好啲，不過未諗定自住定投資。」心目中的Dream House希望擁有一個私隱度高的別墅，將來同家人一齊住。

提到Edan（呂爵安）決定辭演新劇《百萬同居計劃》，Jer直言感失望，因為自從《男排女將》之後便未有與Edan再合作，但理解Edan工作忙難以兼顧，希望將來再有合作機會。對於有傳Anson Lo推薦陳漢娜入劇組導致Edan辭演，Jer稱Edan已澄清並非事實，覺得不需要評論。雖然《百》的班底大部份是《大叔的愛》，但Jer稱其實是一個全新故事，暫時未有男男嘴戲戲份，不肯劇透的他，大賣關子說：「只可以講我嘅性格怪怪哋，造型好突出。」

隨時候命

有傳MIRROR將於7月會開13場紅館騷，Jer表示要等公司公布，自言踏上紅館是每個歌手的夢想，要應付多場演唱會會否擔心體力問題？他說：「如果開依家就要操體能，跑吓步，不過我未練，忙緊拍劇。」問是否想在紅館開個唱，他直言好想，也幻想過，現在積極儲歌，也寫定Rundown隨時候命。問到想做業主先？還是開紅館個唱先？他笑言：「Why not both。」