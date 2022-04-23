呂慧儀帶大家走入錄影廠　 大爆熊家片場秘密

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》就睇得多，咁鏡頭外嘅熊家拍攝現場你又見過未？今次就由「熊若水」呂慧儀帶隊走入熊家片場參觀吓。原來喺錄影廠嘅熊家，唔似實體示範單位咁，而係一格格嘅布景嚟嘅，佢一入到去就好搞笑咁話:「其實熊家嘅後台喺可以喺露台度爬入去」，行多幾步，打開門就見到熊家個客廳，由3幅布景版砌嘅熊家大廳，有梳化同茶几，見佢阿妹「熊心如」蘇韻姿喺度執咕臣，佢一見到二家姐「熊若水」就揮手say hi話：「你好」，之後就見到佢阿爸「熊樹根」劉丹，劉丹好識搶Fo，一開口就問：「邊個呀？」知道個女拍片就打招呼，「熊若水」仲爆理熊家嘅伙食，唔係好似拍劇咁由「熊樹根」親手落廚，而係由另一個「隱藏大廚」哥哥負責嘅。

跟住佢又帶大家睇吓佢同「廢青安」周嘉洛間房，一如佢所講個景唔係日日有搭，所以佢一打開房口，唔係「吉」嘅就係堆滿雜物，但唔使失望住，因為佢阿爸「熊樹根」嘅房已經搞掂晒，佢仲爆阿爸大鑊話:「佢啲寶物都係收喺櫃桶裏面」，最後佢去埋廚房再打開個雪櫃，你以為好似喺劇裏面咁會塞滿菜、魚、生果咁啦，點知個答案係估你唔到，佢要講個秘密畀大家聽：「熊家嘅雪櫃係乜都冇，只有幾罐汽水」。果然片場真係夢工場，眼睇同現實真係好唔同。