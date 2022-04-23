張韶涵15歲唱歌為養家　憶被雙親背叛：已心死

台灣歌手張韶涵早前自爆跟母親背叛並為錢反目，包括因心臟問題向對方要錢醫治時被拒絕、以及身家被轉到對方名下，即引起全城熱話。昨晚（22日）她在內地節目《天賜的聲音》中剖白心路歷程，跟畫師交流時說當歌手的初心是為了養家，她說：「我的人生比較特別，從小就養家，十五歲的時候，在那之前，人生都是在打工中度過的。我是家裏的大姐，所以我更覺得我有責任心，想要照顧弟弟妹妹，還有整個家庭。（你嚮往的生活是甚麼？）就是很幸福、很粉紅色、很小公主！」

當被問到心中的小公主是如何，張韶涵想起家事並說：「我內心的那個小公主早就在二十幾年前就已經『死』了，全世界都知道，這件事給了我一個很大的一個轉變，這個轉變不只是在心智上，在我原先有的堅強上面，又多了一份更堅定的感覺。人生不會像你希望的那種樣子去發生的，你可以賦予它更好的一面，你才可以有機會可以看到那個美麗的自己。」另外，在節目中以全白低胸透視裝上陣的她，和歌手胡海泉首次合作並合唱《我我》一曲，她借歌有感而發的說：「有多少個我成就不同的我，告別過去的我去創造嶄新的我，激勵一路成長的我，因而我才擁有獨一無二的我！謝謝在音樂裏懂我的胡海泉哥，共同完成這次默契的合作。」