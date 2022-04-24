【是日通勝】

農曆三月廿四

壬寅年 甲辰月 丁未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、平塗、飾垣

忌：安床、栽種、醞釀

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、13、19、20

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：跟身邊人保持溝通，避免為生活瑣事起爭執。

金牛座：敢於接手複雜任務，事業發展可更上一層樓。

雙子座：防人之心不可無，有助避開小人設下的陷阱。

巨蟹座：工作上勿糾纏於細節問題，可避免因小失大。

獅子座：機會與風險同在，理財投資宜採取穩健策略。

處女座：臨危不亂，做事快靚正，沒有事情能難倒你。

天秤座：趁周日到郊外呼吸新鮮空氣，可收獲好心情！

天蠍座：受私事困擾，心不在焉，做甚麼都缺乏動力。

人馬座：有伴者要檢點言行，勿跟異性朋友走得太近！

山羊座：別把不快的事放在心，以免負能量愈積愈多。

水瓶座：手忙腳亂，休息時間也沒有，判斷力也下降。

雙魚座：心情欠佳，不想跟人互動，只想一個人靜靜。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）牛 心情差

鼠：運勢差，謀事多阻滯，不斷傳來壞消息。

牛：是日沖煞，生活被意外干擾，心情鬱悶。

虎：工作運不錯，趁勢加把勁，易取得佳績。

兔：吸金能力強，審慎投資，易有豐厚收入。

龍：中午後運氣轉佳，謀事順利，有驚無險。

蛇：桃花運上升，單身者易遇到不錯的對象。

馬：好運降臨，行事高明，有成為贏家條件。

羊：不乏求財機遇，與人合作投資有利可圖。

猴：精神奕奕，話頭醒尾，求職轉工均有利。

雞：謀事踏實，遇上棘手問題都能一一化解。

狗：謀事易碰壁，需留意細節，不能太大意。

豬：工作運勢平穩，付出愈多，收穫也愈多。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

好名字不僅代表—個人的符號

古有名言：「賜子千金，不如教子一藝；教子一藝，不如賜子好名。」好名字不僅代表—個人的符號，還有深刻寓意，關係到一生的事業、婚姻、健康等各方面。以下幾類名字是留意：

1.太過霸氣的名字

每個人都會希望自己或下一代能夠出人頭地，因此往往會起一個具霸氣的名字，但過於霸氣的名字不是所有人都可以把握好，假如福分不夠，易被名字所累，影響運勢。

2.寓意不吉祥的名字

取名過於隨便、存在不吉祥含義的字眼，易被別人當作笑柄，時間久了對個人的自尊心會有很大影響，日後無論在生活或工作上都難有好的際遇和發展。

3.名字中有與生肖相剋的字

起名的時候，要注意很多事項，如查詢個人的生辰八字、五行屬性以及是甚麼屬相的生肖，如果名字中出現與生肖相沖剋的字，往往會對個人運勢產生不利影響。

4.與八字喜忌不相符的名字

名字與八字相沖，就是指名字五行不符合八字五行喜忌。即使名字的寓意再好，也不會給人帶來好運，只會使人的運勢受阻。