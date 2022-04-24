李克勤10個月袋千萬　與炎明熹師徒對決掀話題

有份參與無綫最新重頭音樂節目《聲生不息》的李克勤成為「英皇吸金王」！他去年擔任《聲夢傳奇》「奶爸」主理人後，再殺到內地節目《中國好聲音》成為冠軍導師，人氣爆燈，據知單是商演騷大賺8位數字。他將於新節目與人氣王炎明熹展開師徒對決，誓再掀話題。

據知代表香港歌手出戰音樂比賽節目《聲生不息》的李克勤賺到笑，亮相《聲》節目每集穩袋6位數字外，去年擔任無綫《聲夢傳奇》的「最受歡迎奶爸」，再轉戰《中國好聲音2021》任冠軍導師，以零瑕疵唱功而人氣登頂峰，成網民眼中的「CD勤」，由他主唱的《秒針》在內地全網高達16億次播放量。在內地工作期間，他每個騷唱3首歌收6位數字歌酬，短短2個多月擸走數百萬，連同偕譚詠麟合體的音樂綜藝節目《時光音樂會》，以及返港後參與的紀念演唱會和2個大型晚會，短短10個月已千萬歌酬袋袋平安，「吸金勤」封號當之無愧。

克勤在內地有皇牌唱將之名，據知內地電視台以「重點邀請」誠邀英皇「交人」參與《聲生不息》，考慮到節目是推動廣東歌別具意義，克勤為支持，遂推遲灌錄新碟。據悉節目將16組來內地及香港的歌手分成男、女隊進行一連6場主題表演，男子組有克勤、林子祥、李健、林曉峰及曾比特等；而女將則有葉蒨文、楊千嬅、李玟、周筆暢及炎明熹等，故「聲夢奶爸」克勤在節目中將和「聲夢人氣王」Gigi作師徒對決。

林子祥葉蒨文同場較勁

近日內地有片段流出，見克勤與男子隊商議時表達了自己的一個想法，而林子祥表示：「老公不會輸給老婆。」其妻葉蒨文則說：「這裏所有女人都不會這樣覺得。」相當有火花。千嬅亦被拍到大笑跟周筆暢擁抱。有消息指首回合男隊勝出，而女隊於第二回爭回面子。另外，有傳克勤另一位內地徒弟、《中國好聲音》總冠軍伍珂玥將加盟節目，但目前已錄影的3集中未見其蹤影。