盤點諧星大富豪　「吸金王」阿當桑迪拿不敵視星

荷里活男星基斯洛克（Chris Rock）上月為奧斯卡擔任頒獎嘉賓時因講笑得罪女星珍達娉琦（Jada Pinkett）而搞到她的影星老公韋史密夫（Will Smith）發火上台怒摑他。除了無辜被摑的基斯忽然爆紅之外，其他諧星亦成為傳媒的焦點。最近有網站就公布「諧星富豪榜」細數邊個諧星最疊水！

雖然基斯洛克在美國好紅，但他並非最有錢的諧星。據估計他的身家僅得6,000萬美元（約4.7億港元），若然拍埋「富豪榜」入面巨星的身家，絕對是差不拱地！多位名嘴有打入榜，其中已退出「清談節目」多年的「牙擦名嘴」大衛利達文（David Letterman）都有入榜，以4億美元（約31.3億港元）身家排第10位。他除了是清談節目主持人之外，入行前他亦是楝篤笑表演者。此外，同志名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres）都有入圍，以5億美元（約39億港元）排第5位。

至於曾是荷里活最高片酬的諧星阿當桑迪拿（Adam Sandler）被估計身家高達4.2億美元（約33億港元）。他與其他諧星一樣都是表現楝篤笑出身，之後被「笑林寺」之稱的綜藝節目《周末直播》（Saturday Night Live）的諧星Dennis Miller睇中邀請加盟，並從此走紅。近年他與影視串流平台Netflix簽下「賣身契」為他們合作拍電影。而高踞首位就是上世紀憑劇集《宋飛正傳》（Seinfeld）走紅的67歲美國諧星謝利辛洛菲（Jerry Seinfeld），估計他的身家高達9.5億美元（約74.4億港元）!他的收入來源主要來自《宋》劇，該劇最電視史上最賺錢的處境劇之一。他單靠劇集的薪酬已勁賺6,000萬美元（約4.7億港元），而他亦是史上首位拍劇每集賺100萬美元（約784萬港元）劇酬的視星。