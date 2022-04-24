「咪神」胡美貽獲方力申承擔醫藥費　揭與男友已分手半年

「無綫咪神」胡美貽早前被方力申「襲擊」撞穿頭送院縫針，男方為贖罪包起5位數字醫藥費，還管理其飲食餐單，實行全天候跟進其康復進度。

擁有34E導彈上圍、憑節目《3日2夜》升呢「無綫咪神」的胡美貽，早前拍攝無綫綜藝節目時發生意外，被拿住「鬼口水」的方力申(小方)貪玩「襲擊」，結果Nicole閃避不及撞穿頭，未幾更不支暈到並送院縫了16針。雖然事發片段後來絕密曝光，但Nicole仍處處保護對方，否認事件與對方有關。

雖然小方至今未為玩出火一事回應，但原來私下相當內疚。據知，他為表誠意豪氣承擔Nicole於今次事件中所有醫療費用，當中涉及5位數字金額。不但如此，為免伊人傷口處理不當會留疤痕，他除了不時跟進康復進度外，還肩負管理其飲食餐單的責任，鼓勵她暫時改食全素，兼且食品沒有任何調味料，以減低傷口發炎的機會，幸好經過兩星期停工休養後，Nicole額頭的縫針位已漸漸變得平坦，令她放下心頭大石。

而自Nicole出事後，身邊未見其3億闊少男友Reeve相伴，僅見她網晒出媽咪越洋送來的鮮花慰問照片。原來二人早於半年前和平分手，分手原因乃雙方對將來未有共識所致，及後男方亦已飛往外地公幹。不過，分手後的Nicole也沒有自暴自棄，收拾心情後便瘋狂瘦身，加上控制飲食，很快便減去25磅贅肉，幸她得天獨厚瘦身不瘦胸，力保「咪神」之名，已操出無敵Body的她更「重新上架」，準備迎接新戀情。

東網就小方包起5位數字醫藥費一事聯絡上Nicole，不過她不欲多談，只謂:「小方好好人，真係好多謝佢。(傷口康復後使唔使磨皮?)應該唔使，因為醫生縫針手勢好好，同埋我戒口戒得好清。(你與男友分咗手?)都分咗一段時間，不過佢知我受傷都有問候我，大家關係好似家人咁樣。(依家有冇人追?)想專注工作先，嚟緊都要拍綜藝同劇集，好開心喺呢個範疇有唔同嘗試。」